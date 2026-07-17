Milan Futuro, bir transfer daha tamamlandı: 2008 doğumlu forvet Di Nella takıma katılıyor

Di Nella, 2008 doğumlu sol ayaklı bir santrfor; halihazırda bir Serie D takımının ilk kadrosunda yer alıyor ve Serie D Seçme Takımı ile de bağlantılı. Milan Futuro, scoutları aracılığıyla onu birkaç aydır takip ediyordu ve onu ilginç bir geleceği olabilecek bir oyuncu olarak değerlendiriyor.