Milan Futuro, Milanello’daki gençleri profesyonel futbola hazırlamak amacıyla kurulmuştu. İki yıl sonra, Serie D farklı bir soruyu gündeme getiriyor: Bu lig, amatörlerden gelen oyuncular için de bir geçiş kapısı olabilir mi? Kirovski ve Lomonte’nin az önce gerçekleştirdiği transfer göz önüne alındığında cevap evet: Club Milano’dan 2008 doğumlu forvet Di Nella geliyor ve yarın Navarro’nun emrine geçmek için gerekli izni alması bekleniyor.
Getty Images/Calciomercato
Çeviri:
Milan Futuro, bir transfer daha tamamlandı: 2008 doğumlu forvet Di Nella takıma katılıyor
KİM NELLA'DA?
Di Nella, 2008 doğumlu sol ayaklı bir santrfor; halihazırda bir Serie D takımının ilk kadrosunda yer alıyor ve Serie D Seçme Takımı ile de bağlantılı. Milan Futuro, scoutları aracılığıyla onu birkaç aydır takip ediyordu ve onu ilginç bir geleceği olabilecek bir oyuncu olarak değerlendiriyor.
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