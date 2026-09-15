Milan Futuro için 2026/27 sezonu en iyi şekilde başlamamıştı; Serie D İtalya Kupası'nın ilk turunda D Grubu ekibi Sant'Angelo'ya elendi ve rakibi böylece Son 32 Turu'na yükseldi. Solbiate Arno'daki Felice Chinetti'de Milan, Castiello ile erken gelen geriye düşüşü telafi edip ilk yarıyı eşitlikle kapattı, ancak ikinci yarıda ürettiği birçok fırsatı değerlendiremedi ve final bölümünde önce ceza sahası çizgisi yakınından kullanılan serbest vuruştan, ardından da kontra ataktan iki gol yedi. İkinci yarıda bir iyi haber de geldi; Bonomi, diz sakatlığı nedeniyle bir yıllık aranın ardından yeniden sahaya döndü. Ve tam da yaratılan çok sayıdaki fırsatı gole çevirme konusundaki yetersizlik, ikinci haftada Pro Palazzolo karşısında alınan yenilgiyi belirledi (ilk maçta alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından bunu fazlasıyla telafi etti).





Navarro ve ekibi, Ossola, Borsani, Plazzotta ve Vos'un golleriyle Caldiero Terme karşısında 4-3 kazanılan ilk maçta çok iyi olan hücum fazını geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Son adı geçen oyuncunun yüzde 100 seviyesine dönmesi gerekiyor çünkü potansiyel olarak Avrupa Ligi düzeyinde bir oyuncu olurdu, ancak zihinsel olarak hâlâ çok kırılgan ve bu nedenle kendisine özel bir yönetim uygulanması, Pro Palazzolo karşısındaki bir sonraki turda olduğu gibi kadro dışı kalmalara da yol açıyor.