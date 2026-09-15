Milan gecelerinden biriydi; üstelik söz konusu olan Milan Futuro, yani Milan'ın 23 yaş altı takımıydı. Avrupa'da, geleneğin gerektirdiği gibi beyaz formayla sahaya çıktı. Premier League International Cup U21'deki ilk maç, İngiliz futbol tarihine geçmiş sahalardan birinde alınan prestijli bir galibiyetle kayıtlara geçti: Liverpool'daki Goodison Park'ta oynanan Everton U21-Milan Futuro karşılaşmasını Sergio Navarro'nun Milan Futuro'su 2-1 kazandı. Kalitesi ve temposuyla öne çıkan takımda goller Federico Colombo ve Lorenzo Ossola'dan geldi; devrenin başında Graham'ın frikikten attığı ve Everton'ın en iyi anına denk gelen geçici beraberlik golü ise bu iki golün arasına girdi. Sezonun bu ilk bölümünde oynanan 4 maç içinde, Jovan Kirovski ve Vincenzo Vergine'in kurguladığı takımın potansiyelini en iyi yansıtan karşılaşma buydu; çünkü sanki profesyoneller arasında oynanan bir maçı izliyor gibiydiniz, kesinlikle Serie D düzeyinde değil.
Çeviri:
Milan Futuro: AC Milan'ın 23 yaş altı takımı Serie D ile Premier League International Cup U21 arasında yoluna nasıl devam ediyor?
Boşa geçen anlar
Milan Futuro için 2026/27 sezonu en iyi şekilde başlamamıştı; Serie D İtalya Kupası'nın ilk turunda D Grubu ekibi Sant'Angelo'ya elendi ve rakibi böylece Son 32 Turu'na yükseldi. Solbiate Arno'daki Felice Chinetti'de Milan, Castiello ile erken gelen geriye düşüşü telafi edip ilk yarıyı eşitlikle kapattı, ancak ikinci yarıda ürettiği birçok fırsatı değerlendiremedi ve final bölümünde önce ceza sahası çizgisi yakınından kullanılan serbest vuruştan, ardından da kontra ataktan iki gol yedi. İkinci yarıda bir iyi haber de geldi; Bonomi, diz sakatlığı nedeniyle bir yıllık aranın ardından yeniden sahaya döndü. Ve tam da yaratılan çok sayıdaki fırsatı gole çevirme konusundaki yetersizlik, ikinci haftada Pro Palazzolo karşısında alınan yenilgiyi belirledi (ilk maçta alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından bunu fazlasıyla telafi etti).
Navarro ve ekibi, Ossola, Borsani, Plazzotta ve Vos'un golleriyle Caldiero Terme karşısında 4-3 kazanılan ilk maçta çok iyi olan hücum fazını geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Son adı geçen oyuncunun yüzde 100 seviyesine dönmesi gerekiyor çünkü potansiyel olarak Avrupa Ligi düzeyinde bir oyuncu olurdu, ancak zihinsel olarak hâlâ çok kırılgan ve bu nedenle kendisine özel bir yönetim uygulanması, Pro Palazzolo karşısındaki bir sonraki turda olduğu gibi kadro dışı kalmalara da yol açıyor.
OSSOLA VE BORSANI ÖN PLANDA
Sezonun bu başlangıç döneminin öne çıkan oyuncusu şüphesiz kaptan Ossola; A takımla geçirdiği iyi bir hazırlık döneminde de dikkat çekmişti. Milan'ın 10 numarası, dört maçta iki gol attı ve her zaman yüksek seviyede performanslar ortaya koydu. Ossola ile birlikte Borsani'nin de çok kısa süre içinde bir üst kategoriye yükselmesi bekleniyor. Yetenekli orta saha oyuncusu Pandolfi de yükselişte.
Kadrolar donduruldu
Altyapıdan sorumlu isim Vincenzo Vergine, yöntemi ve felsefeyi A Takım’dan başlayarak aşağıya doğru aynı çizgide tutmak amacıyla Jovan Kirovski ile her gün bilgi ve fikir alışverişinde bulunuyor. Geçen sezona kıyasla en büyük yenilik ise kadroların sabitlenmesi oldu: Primavera’da oynayanlar bunu istikrarlı şekilde yapıyor ve son aylarda yüzeyde hissedilen bir karmaşa yaratmamak adına, maçlar öncesinde Milan Futuro ile oyuncu alışverişi yapılmıyor.
NAVARRO METODU
Sergio Navarro Barquero, Jovan Kirovski’nin bilinçli bir tercihiydi; çünkü 2006’dan bu yana gençlerle çalışıyor: Castellon’daki uzun tecrübesinin ardından 2022’den 2025’e kadar Athletic Club de Bilbao’da Altyapıdan Sorumlu Yönetici olarak görev yaptı. Taktik açıdan Amorim’in fikirlerini 3-4-2-1 dizilişiyle takip ediyor ve topa sahip olan, oyuna hükmeden bir futbol ortaya koyma hedefi taşıyor. Amacı, alınan tüm kararlarda her oyuncunun kendisini başrolde hissetmesini sağlamak. Nasıl mı? Toplantılarda yeni fikirler ortaya atan, duygularını anlatanlar bizzat oyuncular oluyor. Teknik adamın getirdiği yeniliklerden biri de, herkesin bir takım arkadaşının golünü birlikte kutlamak zorunda olması. Oddo’dan farklı olarak çok daha empatik ve oyuncularıyla doğrudan iletişim kurmaya çalışıyor; onlarla, gecikmeler ve çeşitli sorunlar için para cezaları içeren ama aynı zamanda iyi yapılan şeyleri ödüllendiren bir davranış kuralları bütünü paylaştı.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun