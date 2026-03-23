Samuel Chukwueze ve Milan, bu kez kalıcı bir transferle vedalaşmaya çok yakın. Nijeryalı kanat oyuncusu, Fulham formasıyla Londra'da adeta yeniden doğdu; burada iki milli takım arkadaşı Calvin Bassey ve Alex Iwobi'yi buldu ve tüm kulüp çevresinin güvenini kazandı. Şimdi Cottagers, önümüzdeki Haziran ayında Milan'dan oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkını kullanma konusunda giderek daha kararlı hale geliyor.
Milan, Fulham ile temasa geçti: Chukwueze'nin geri alınması yönünde ilerleniyor, tahmini gelir miktarı
FULHAM İLE İLETİŞİM
2 Aralık'ta Manchester City'ye attığı iki gol, genel olarak olumlu geçen bu serüvenin şüphesiz en parlak noktası. Chukwueze, gelecek sezon da Fulham'da kalmaktan büyük memnuniyet duyacaktır; İngiliz kulübün yönetimine bu konudaki niyetini zaten iletti. Gazzetta dello Sport'un yazdıklarına dair teyitler geliyor: geçtiğimiz günlerde, geçen yaz transferi gerçekleştiren menajer, Fulham'ın eski Villarreal oyuncusu için geri alma hakkını kullanmak istediğini Milan'a bildirdi.
MILAN NE KADAR GELİR ELDE EDİYOR?
Geçtiğimiz günlerde Milan'a ulaşan haber resmi olmayan ve henüz kesinleşmemiş bir bilgidir; bu nedenle Aldo Rossi Caddesi'ndeki kulüp yetkilileri sonraki adımları beklemektedir. Umutlar, bu niyetlerin yakında sözleşmelere dönüşmesi yönündedir. Furlani, Premier League'in vitrin etkisinin, Rossoneri formasıyla geçirdiği iki hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından bir oyuncuyu yeniden canlandırabileceğini göz önünde bulundurarak, Chukwueze'nin Fulham'a transferinin her iki taraf için de kazançlı bir hamle olacağına inanıyordu. Milan ise şimdi hesap yapmaya başladı: Chukwueze, 24 milyon euroluk bir transfer ücreti getirecek ve bu rakam bonuslarla birlikte 28 milyon euroya ulaşabilir.