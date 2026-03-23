Milan, Fulham ile temasa geçti: Chukwueze'nin geri alınması yönünde ilerleniyor, tahmini gelir miktarı

Geçtiğimiz günlerde Milan'a ulaşan haber resmi olmayan ve henüz kesinleşmemiş bir bilgidir; bu nedenle Aldo Rossi Caddesi'ndeki kulüp yetkilileri sonraki adımları beklemektedir. Umutlar, bu niyetlerin yakında sözleşmelere dönüşmesi yönündedir. Furlani, Premier League'in vitrin etkisinin, Rossoneri formasıyla geçirdiği iki hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından bir oyuncuyu yeniden canlandırabileceğini göz önünde bulundurarak, Chukwueze'nin Fulham'a transferinin her iki taraf için de kazançlı bir hamle olacağına inanıyordu. Milan ise şimdi hesap yapmaya başladı: Chukwueze, 24 milyon euroluk bir transfer ücreti getirecek ve bu rakam bonuslarla birlikte 28 milyon euroya ulaşabilir.