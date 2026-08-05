Değişiklik planlanmıştı ve 63. dakikada geldi: Camarda, normal bir nöbet değişimiyle yerini Ramos'a bıraktı. Hatta bir hiyerarşi değişimiydi; çünkü Milan'ın genç yeteneği, PSG'den 70 milyon eurodan fazla bir bedelle gelen santrforun asıl ilk 11 oyuncusu olarak düşünüldüğünü biliyor. Bu 27 dakikada Ramos, kampa bir haftadan kısa süre önce katıldığı için fiziksel olarak en iyi durumda olmamasına rağmen, iki gol pozisyonu yarattı ve bir pozisyonda Bisseck onun mutlak gol olacak şutunu engelledi. Sırtı dönük yaptığı çalışma, on numaraların bindirmelerini kolaylaştırması açısından dikkat çekiciydi.