Amorim'in çalışması, geliştirilmesi gereken daha pek çok unsur olsa da şimdiden görülüyor. Portekizli teknik direktörün futbol fikirlerini sahaya yansıtabilmesi için zamana ve doğru oyunculara ihtiyacı var; bunların arasında Goncalo Ramos da kesinlikle yer alıyor: Eski Psg oyuncusu, orta saha ve on numaraların üretkenliğini en iyi şekilde değerlendirecek doğru hücum ucu. Inter'e karşı, dostluk maçı olsa da kırmızı-siyahlı formayla ilk maçına çıktı.
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Milan formasıyla ilk maçına çıkan Goncalo Ramos, Inter karşısında 27 dakika oynadı: İşte performansı
RAMOS İÇİN 27 DAKİKA
Değişiklik planlanmıştı ve 63. dakikada geldi: Camarda, normal bir nöbet değişimiyle yerini Ramos'a bıraktı. Hatta bir hiyerarşi değişimiydi; çünkü Milan'ın genç yeteneği, PSG'den 70 milyon eurodan fazla bir bedelle gelen santrforun asıl ilk 11 oyuncusu olarak düşünüldüğünü biliyor. Bu 27 dakikada Ramos, kampa bir haftadan kısa süre önce katıldığı için fiziksel olarak en iyi durumda olmamasına rağmen, iki gol pozisyonu yarattı ve bir pozisyonda Bisseck onun mutlak gol olacak şutunu engelledi. Sırtı dönük yaptığı çalışma, on numaraların bindirmelerini kolaylaştırması açısından dikkat çekiciydi.
Leao ile anlaşma
Leao ile Ramos arasındaki bağ, saha içinde de dışında da net. Rafa geri dönüyor ve topu falsolu bir vuruşla uzak direğe göndermeye çalışıyor; orada ise Goncalo topa kafayla hücum ediyor. Tıpkı Portekiz'in son Dünya Kupası'nda son 16 turunda Hırvatistan'a karşı galibiyet golünde olduğu gibi. Kim bilir, belki de Milan taraftarları bu uyumu gelecek sezon boyunca istikrarlı şekilde görebilir.
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