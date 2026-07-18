"Hayal kırıklığına uğradım çünkü iki yıl önce takımın oyun stilini değiştirmek üzere göreve çağrılmıştım. Bana ‘Milan’ın hakimiyet kurmasını, topu elinde tutmasını ve rakip yarı sahada oynamasını istiyoruz’ denmişti. ‘Mükemmel’ diye cevap verdim, bu benim futbol anlayışımla aynıydı. Gerçek şu ki, değişim zaman alır ve İtalya’da bu tarz bir futbol oynamak kolay değildir. Bunu başarmak için öncelikle oyuncuların zihniyetini değiştirmek gerekir. Ben bu yolda ilerlemiştim ve benden sonra Milan’ın, ben teknik direktörken sergilediği oyun kalitesini bir daha hiç göstermediğini gördüm."





"Çok sakin bir şekilde ayrıldım çünkü Milan’ı değiştirmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Onu savunmak için. Vicdanım rahat bir şekilde ayrıldım çünkü Milan’ı her zaman her şeyin önüne koydum. Milan’dan daha önemli olmayan oyuncular yerine her zaman kulübü savundum. Oysa İtalya’da genellikle oyuncular kulüpten daha ‘ağır basar’. Eğer birisi, ne kadar güçlü olursa olsun, bunu hak etmiyorsa, benim yönetimimde oynamazdı."





"Eleştirildim, ama ben Milan’ı savunma cesaretini gösterdim. Umarım herkes, Milan için her şeyini vermeyen oyunculara yer veremeyeceğimizi anlamıştır. Amorim’in Milanello’ya geldiğini ve Cardinale’nin onu beklediğini gördüm. Ben geldiğimde kimse yoktu. Olumsuz duygularla ayrılmak zor; harika insanlarla çalıştım. Oyuncular veya yöneticilerden değil, Milanello’daki personelden bahsediyorum.”





"İtalya’ya büyük bir tutkum var, ama sizin futbol felsefeniz başka hiçbir yerde görülmüyor. Güzel futbol değer görmüyor, tek önemli olan kazanmak. Ama asla ‘asla’ demeyin. Roma’da iki harika yıl geçirdim. Takım çok iyi oynadı, ilk sezonda 70 puan topladık: sadece Gasperini bu barajı aştı."