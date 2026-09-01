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Youssouf Fofana MilanGetty Images

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Milan, Fofana bilmecesi çözüldü: 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Lyon'a gidiyor

AC Milan

Milan'da Fofana antrenmana çıkmıyor: Fransız orta saha, AC Milan kulübüne veda etmek için onay bekliyor

Youssouf Fofana transfer döneminin Son Gününü evinde, Milan'a veda etmek için gelecek telefonu bekleyerek geçiriyor: Fransız orta saha oyuncusu, transfer gerekçeleriyle bugün antrenmana çıkmaması için kulüpten izin aldı. Aynı karar, gözden çıkarılan diğer isim olan Fikayo Tomori için de verildi.

  • Lyon durduruldu

    Fofana, dün Fonseca'nın Lyon'una bir adım kadar yaklaşmıştı ve ortak Milan deneyiminin ardından oyuncuyu yeniden kadrosunda görmek için büyük çaba sarf etmişti. Anlaşma, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle hızla ilerliyordu; öyle ki maaşın paylaşımı nedeniyle yaşanan ani duraklamadan önce kulüpler belgeleri hazırlıyordu: Fransız kulübü, Fofana'nın sezon sonuna kadar alması gereken 3 milyonun yüzde 50'sini Milan'ın karşılamasını istedi. Almastadt ve Cardinale "hayır" dedi ve şimdi taraflar temasını sürdürse de görüşmeler yavaşladı.

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  • Beşiktaş baskı yapıyor, Milan Hull City'yi bekliyor

    Son saatlerde Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı, 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık transfer için onay almak adına Milan'a yeniden yoğun baskı yapmaya başladı: Fofana, Galatasaray'a olumlu yaklaşmıştı ancak henüz Beşiktaş'a aynı yanıtı vermedi ve aracı isimler onu ikna etmeye çalışıyor. Arka planda Hull City seçeneği de masada duruyor: Milan, İngiliz ekibinin eski Monaco oyuncusu için kısa süre içinde bonservisiyle bir teklif sunmasını umuyor. Fofana'nın geleceğine dair bilmece önümüzdeki saatlerde çözülecek.

  • Müzakerede kilit açıldı: Lyon'a gidiyor

    Görüşmelerdeki tıkanıklık aşıldı: Milan ile Lyon, 12 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Fofana önümüzdeki saatlerde Fransa'ya giderek Fransız kulübü için sağlık kontrollerinden geçecek. Eski Lyonlu oyuncunun tercihinde Fonseca belirleyici oldu.

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