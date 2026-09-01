Fofana, dün Fonseca'nın Lyon'una bir adım kadar yaklaşmıştı ve ortak Milan deneyiminin ardından oyuncuyu yeniden kadrosunda görmek için büyük çaba sarf etmişti. Anlaşma, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle hızla ilerliyordu; öyle ki maaşın paylaşımı nedeniyle yaşanan ani duraklamadan önce kulüpler belgeleri hazırlıyordu: Fransız kulübü, Fofana'nın sezon sonuna kadar alması gereken 3 milyonun yüzde 50'sini Milan'ın karşılamasını istedi. Almastadt ve Cardinale "hayır" dedi ve şimdi taraflar temasını sürdürse de görüşmeler yavaşladı.