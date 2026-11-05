Torriani 5: İlk yarıda skoru koruyan birkaç kurtarışa imza atıyor. Ferencvaros'un golüne yol açan hatası nedeniyle notundan bir puan düşüyor.

Terracciano 4,5: Sağ bekte yeniden ilk 11'e dönüyor ama etkileyici bir performans sergilemek bir yana, hayal kırıklığı yaratıyor. Metrelerce isabetsiz giden bir ortası ve San Siro'dan yükselen ıslıklar, gecesinin özeti.

De Winter 4,5: Belçikalı savunmacı için bir adım ileri, iki adım geri. Performansında istikrar, geliştirmesi gereken alanlardan biri. Torriani'nin de payı olan bir hatayla Ferencvaros'a ilk golü hediye ediyor; Macar ekibinin ikinci golünde de önemli ölçüde kusurlu. Dalgın.

Diawara 6: Amorim'in bu sezon ilk kez doğal pozisyonu olan stoperde görevlendirdiği oyuncu, ilk yarım saatte oyunu kurarken sergilediği güvenle beğeni topluyor. Ferencvaros'un hücum baskısını artırdığı ilk yarının son bölümünde bazı hatalar yapıyor. (46. dakikada Gila 5,5: Oyuna iyi başlayamıyor, birçok ikili mücadeleyi kaybediyor. Macar ekibinin ikinci golüne yol açan kontra atakta hazırlıksız yakalanıyor. Son bölümde hücumda da elinden geleni yapıyor ama bu yetmiyor)

Bartestaghi 5: Çekingen bir performans; ilk bölümde yalnızca kendisinden beklenen asgari işleri yapıyor. Milan geriye düştüğünde de hücuma pek çıkmıyor. Sonuçsuz. (68. dakikada Camarda 5,5: Son bölümde deniyor ama galibiyeti getirecek vuruşu yapamıyor)

Hutchinson 6: Oyununda fazla çeşitlilik yok, zaman zaman kendini tekrar ediyor gibi görünüyor ama çok istekli ve sonuna kadar pes etmiyor.

Musah 5: Amerikalı orta saha oyuncusundan kötü, neredeyse isteksiz bir performans. 4. dakikada kaybettiği tehlikeli bir top, Joseph'i kaleciyle karşı karşıya bırakıyor. Amorim, onun gecesinde olmadığını görüp devre arasında oyundan alıyor. (46. dakikada Moreira 6: Konuk ekibin savunmasına zaman zaman sorun çıkarabilen az sayıdaki oyuncudan biri)

Jashari 5: Eski Bruges oyuncusunun temposu düşük, hem de fazlasıyla düşük. Maça bir türlü gerçekten giremiyor, sahadaki konumunu kaybediyor ve kendi yarı sahasında gereğinden fazla basit top kaybı yapıyor. Varlık gösteremiyor. (63. dakikada Modric 5,5: Oyunu organize etmeye çalışıyor ama her zamankinden çok daha az isabetli)

Cisse 5: Mancini yönetimindeki A millî takıma ilk kez çağrılmasını istediği gibi kutlayamıyor. Konuk takım tarafından sık sık iki kişiyle savunulduğu için kendi oyununu oynayacak alan bulamıyor. Ceza sahasının ortasından çektiği şutu auta göndererek önemli bir fırsatı harcıyor. (46. dakikada Pulisic 5: Derbideki gibi etkili olamıyor)

Rabiot 5: Maignan'ın yokluğunda kaptanlık pazubandını takmasına rağmen pek motive görünmüyor. Maçta nadiren göze çarpıyor.

Gonçalo Ramos 5: Olmuyor; Portekizli forvetin performansı ciddi biçimde gerilemiş durumda. Birçok faul yapıyor, oldukça gergin ve kaleye tehlike yaratacak bir şut çekemiyor. Tanınmaz hâlde.

Teknik direktör Amorim 5: Maç öncesinde kazanılan derbiyi artık düşünmemek gerektiği konusunda uyarmıştı ancak takım onu dinlemedi. Portekizli teknik direktör açısından hem performans hem de sonuç utanç verici.