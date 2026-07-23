Gerry Cardinale'in Milano'daki yeni görevinin birçok hedefi arasında, transfer piyasasında Milan'ın yaklaşık 100 milyon euro karşılığında Gonçalo Ramos ve Mario Gila'yı kadrosuna katmasının ardından teknik direktör Rubén Amorim'in diğer taleplerini karşılamasını engelleyen birden fazla sorunu çözmek ve tıkanıklığı gidermek de yer alıyor. En çetrefilli ve bazı yönleriyle acil dosya ise Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili olanı.
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Milan, Fenerbahçe Rafael Leao için ciddi: Milano çıkarması planlandı, kulübün istediği rakam ve Türklerin teklifi ne?
Herkes aynı şeyi istiyor
Portekizli futbolcu, milli takımıyla Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından gelen son tatil günlerinin tadını çıkarıyor; tıpkı AC Milan gibi o da bir sonraki adresinin netleşmesini bekliyor. Geçen mayısta yaptığı tekrarlanan açıklamalar, 7 yılın ardından Milan defterini kapatıp yeni bir ligde yeni bir maceraya atılma isteği, her zamankinden daha güncel olmayı sürdürüyor. Ve bu durum, AC Milan'ın da beklentileriyle örtüşüyor; kulüp, ayrılık için zamanın geldiğini düşünüyor. Bunun nedenleri teknik-taktik, ekonomik (Leao, bonuslar dahil 7 milyon euroluk maaşıyla en çok kazanan oyuncu) ve motivasyonel. Ancak bugün itibarıyla süreç tehlikeli bir durgunluk evresine girmiş durumda.
İngiltere ile Türkiye arasında
Portekizli golcünün, İspanya ve özellikle İngiltere olmak üzere üst düzey ve kendi tercihine uygun bir ligde çıkış yolu beklediği sır değil. Ancak bugün itibarıyla Aston Villa ve Tottenham'ın yaptığı yoklamalara dair söylentiler somut gerçeklerle örtüşmüş değil. Leao için tek ilgi gösterileri ise Türkiye'den ve Süper Lig'in en prestijli iki kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe'den geldi. Şu an için bu seçenekler, masada çift haneli maaş teklifleri bulunmasına rağmen doğrudan ilgili oyuncuda heyecan yaratmıyor.
OPERASYONUN MALİYETİ
Öte yandan, Milan, bonservisiyle yapılacak bir transfer için 60 milyon euro bazında bir teklif almayı bekliyor. 1999 doğumlu oyuncunun, onaylanan son mali dönemi (30 Haziran 2025 itibarıyla olanı) esas alındığında bilançodaki değeri 16,8 milyon euro ve Milan'ın hedefi, sol ayaklı yeni bir 10 numara transferine yeniden yatırım yapmak üzere önemli kaynakların önünü açacak kayda değer bir sermaye kârı elde etmek. Son günlerdeki durgunluğun uzaması halinde, Milan'ın Leao sorununu çözmek adına satın alma zorunluluğu şartlı, oldukça yüksek bedelli bir kiralama gibi alternatif çözümlere açık kapı bırakması da ihtimal dışı değil.
Fenerbahçe girişimi
Oyuncunun, 25 Cumartesi günü Celtic Glasgow’a karşı oynanacak ilk resmi hazırlık maçını kesin olarak kaçıracağı belirtilirken, Amorim’in takımının dünya turundaki ilk durağı olan Avustralya’ya vatandaşı Gonçalo Ramos ile birlikte 29 Temmuz’da gitmesi bekleniyor. O tarihe kadar geleceği hâlâ netleşmemiş olabilir, ancak bu konuda son saatlerde ortaya çıkan önemli bir gelişme var. Fenerbahçe’den bir heyet, Leao’nun çıkarlarını temsil eden avukatla görüşmek ve Türk kulübünden gelecek teklifi (sezon başına 10 milyon) kendisine sunmak için Milano’ya çıkarma yapmayı planladı. Nathan Aké, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood transferleri için yaz döneminde zaten 60 milyon euronun üzerinde yatırım yapan kulüp, operasyonda yer alan aracı isimlerle temasların ardından şimdi Rafa Leo’yu da düşünüyor.
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