Portekizli golcünün, İspanya ve özellikle İngiltere olmak üzere üst düzey ve kendi tercihine uygun bir ligde çıkış yolu beklediği sır değil. Ancak bugün itibarıyla Aston Villa ve Tottenham'ın yaptığı yoklamalara dair söylentiler somut gerçeklerle örtüşmüş değil. Leao için tek ilgi gösterileri ise Türkiye'den ve Süper Lig'in en prestijli iki kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe'den geldi. Şu an için bu seçenekler, masada çift haneli maaş teklifleri bulunmasına rağmen doğrudan ilgili oyuncuda heyecan yaratmıyor.