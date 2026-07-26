29 Temmuz Çarşamba, Fenerbahçe için takvimde kırmızıyla işaretlenmiş bir tarih. Çünkü Gornik Zabrze deplasmanında Şampiyonlar Ligi play-off turu bileti için sahaya çıkacaklar (ilk maçta Türk ekibi 1-0 kazandı) ve bu aynı zamanda Leao’yu İstanbul’un sarı-lacivert yakasına transfer olmaya ikna etmek adına önemli bir fırsat olacak. En üst düzey Avrupa kupasına katılım, Portekizli oyuncunun tercihinde bir etken olabilir, ancak ardından 25 Ağustos’a sarkma riski taşıyan iki tur daha var. Türk kulübü, oyuncu ve Milan için toplam 100 milyonluk bir teklif sunduğuna dair iddiayı yalanlamasına rağmen, kısa süre içinde İtalya’ya bir çıkarma hazırlıyor.
Çeviri:
Milan: Fenerbahçe, Leao için harekâta hazırlanıyor; yönetim gelecek hafta Milano’da. Galatasaray da yarışta
YÖNETİM MILANO'DA
Fenerbahçe, Greenwood, Muriqi ve Leao'dan oluşan rüya gibi bir hücum üçlüsü kurmanın hayalini kuruyor. İlk iki hedefte başarı sağlandı, şimdi sıra açık ara en zor hedefte. Jorge Mendes, Türk kulübü ile Milan arasında temas kurmak için günlerdir çalışıyor; diğer İtalyan aracıların ise Leao ile temasta olduğu, ona sportif projenin cazibesini ve bonuslar dahil 12 milyon euroluk ekonomik teklifin gücünü anlattığı belirtiliyor. calciomercato.com'un edindiği bilgiye göre, Fenerbahçe yönetiminin bir bölümü, Milan ile görüşmek üzere Milano'da olacak: hedef, via Aldo Rossi kulübünün 60 milyon euroluk talebini aşağı çekmek.
GALATASARAY KİRALIK TEKLİFİ YAPIYOR
Fenerbahçe, Leao için ciddi şekilde devrede ve Galatasaray’a karşı alışılmadık ama hissedilen bir transfer derbisine çıktı. Aslında Türkiye şampiyonu ekip, Leao için daha önce 30 milyonluk sözlü bir teklif sunmuş, ancak bu teklif hemen geri çevrilmişti. Gianluca Di Marzio’nun aktardığına göre satın alma opsiyonlu kiralama teklif ettiler, Milan ise bonservisli bir seçenek istemeye devam ediyor
Leao’nun Süper Lig’de oynama ihtimaline ilişkin son kararını vermesi bekleniyor.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun