Fenerbahçe, Greenwood, Muriqi ve Leao'dan oluşan rüya gibi bir hücum üçlüsü kurmanın hayalini kuruyor. İlk iki hedefte başarı sağlandı, şimdi sıra açık ara en zor hedefte. Jorge Mendes, Türk kulübü ile Milan arasında temas kurmak için günlerdir çalışıyor; diğer İtalyan aracıların ise Leao ile temasta olduğu, ona sportif projenin cazibesini ve bonuslar dahil 12 milyon euroluk ekonomik teklifin gücünü anlattığı belirtiliyor. calciomercato.com'un edindiği bilgiye göre, Fenerbahçe yönetiminin bir bölümü, Milan ile görüşmek üzere Milano'da olacak: hedef, via Aldo Rossi kulübünün 60 milyon euroluk talebini aşağı çekmek.