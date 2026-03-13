Milan, Olimpico'da Lazio ile oynayacağı kritik maç öncesinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Allegri, cezalı Rabiot'tan yoksun kalacak ve onun yerine Ricci'yi düşünüyor: Eski Torino oyuncusu, Jashari ile girdiği rekabette açık ara önde. Forvette Christian Pulisic ve Rafael Leao ikilisinin sahaya çıkması beklenirken, Fullkrug da yedek kulübesinde hazır bekliyor. Olimpico'da Milan'ı, zorlu ama mümkün olan Scudetto yarışında Diavolo'yu desteklemeye hazır 10.000'den fazla Rossoneri taraftarı izleyecek.
Çeviri:
Milan, Estupinan Bartesaghi'nin yerine ilk 11'de: Allegri'nin Lazio maçı öncesindeki kararları
ESTUPINAN, KADROYA GİRMEYE YAKIN
Allegri'nin Lazio maçı öncesinde çözmesi gereken en hassas kadro sorunu, sol kanattaki beşinci oyuncu seçimi. Şu anda Livorno doğumlu teknik direktör, derbinin kahramanı Estupinan'ı ödüllendirme eğiliminde görünüyor; bu durumda Estupinan, Bartesaghi ile arasındaki rekabette bir adım önde başlıyor. Bu seçimin taktiksel açıdan ne gibi değişiklikler getireceği de büyük merak konusu: Ekvadorlu oyuncu, savunma yapması gerektiğinde olduğundan çok top hakimiyetinde çok daha güvenli; onun sahada olması (ve Rabiot'un olmaması, ed.) ile Diavolo daha az dengeli ve daha hücumcu bir takım haline gelir.
