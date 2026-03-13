Milan, Estupinan Bartesaghi'nin yerine ilk 11'de: Allegri'nin Lazio maçı öncesindeki kararları

Allegri'nin Lazio maçı öncesinde çözmesi gereken en hassas kadro sorunu, sol kanattaki beşinci oyuncu seçimi. Şu anda Livorno doğumlu teknik direktör, derbinin kahramanı Estupinan'ı ödüllendirme eğiliminde görünüyor; bu durumda Estupinan, Bartesaghi ile arasındaki rekabette bir adım önde başlıyor. Bu seçimin taktiksel açıdan ne gibi değişiklikler getireceği de büyük merak konusu: Ekvadorlu oyuncu, savunma yapması gerektiğinde olduğundan çok top hakimiyetinde çok daha güvenli; onun sahada olması (ve Rabiot'un olmaması, ed.) ile Diavolo daha az dengeli ve daha hücumcu bir takım haline gelir.