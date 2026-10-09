Bunun ilk işaretleri, 20 Eylül’de Lecce’ye karşı oynanan son lig maçında zaten görülmüştü. Aradan sanki bir ömür geçmiş gibi görünüyor ama ilk oyun kurulum aşamasında dörtlü savunma projesi giderek daha fazla önem kazanıyor; öyle ki Amorim bu arada belirli kavramlar üzerinde çalıştı. Odak noktası Gila; sağ stoperden birkaç metre açılarak takımın sağ beki haline geliyor ve görevi, merkezden yaptığı bindirmelerle rakip hatlara saldırmak, oyunu başlatmak ve topu forvete dikine taşımaya başlamak. Beklenen sonuçları vermesi halinde, yeni bir felsefe gelecek transfer tercihlerini de etkileyebilir.
Milan dörtlü savunmaya mı geçiyor? Bek pozisyonu için listedeki isimler
ATHEKAME geri dönüyor
Milan'ın gelecek sezonki ilk takviyesinin adı ve soyadı şimdiden belli: Zachary Athekame. 2004 doğumlu oyuncu, henüz genç olan kariyerinin en heyecan verici dönemini yaşıyor: Lyon'daki başlangıcı tam anlamıyla fırtına gibi oldu; Ligue 1'de oynadığı ilk beş maçta iki gol ve iki asist yaptı. Fonseca ona geniş bir güven gösteriyor, o da bunu fazlasıyla karşılıyor; öyle ki İsviçre A Milli Takımı'ndan da davet aldı: ilk 11'de çıktığı ilk maçta yine iki asist yaptı.
Amorim, Athekame'de potansiyel görüyor ama onu 3-4-2-1'de bir kanat oyuncusundan ziyade dörtlü savunmada bir bek olarak değerlendirdiği için kendisini satın alma opsiyonu olmadan kiralık göndermeyi seçmişti. Bu tercih, daha dar bir kadroya sahip olma ihtiyacından ve eski Young Boys oyuncusuna daha düzenli oynama fırsatı vermek istemesinden de etkilendi. Temmuz ayında yeniden Milan oyuncusu olacak.
Portekizli Milan: Nuno Tavares ve Tiago Santos
Milan'ın çok beğendiği isimlerden biri de Lille'in sağ beki Tiago Santos. 2002 doğumlu oyuncu, geçen sezon yaşadığı fiziksel sorunları artık tamamen geride bıraktı ve yeniden kanadında güçlü şekilde ileri çıkmaya başladı: sezonun bu ilk bölümünde Ligue 1'de şimdiden iki gol attı. Ek bir destek de menajerinden gelebilir. Tahmin edin? Evet, Jorge Mendes; yani Goncalo Ramos ve Diego Moreira'nın Milan'a geliş operasyonlarının mimarı.
Bir başka Portekizliye de dikkat, bu kez sol kanat için: Nuno Tavares. Milan, Lazio ile temasları geçen yaz da yoklamıştı ve Gattuso'nun kulübede olduğu bu sezonda eski Lazio oyuncusunun gerçekten çok iyi performans göstermesi nedeniyle yeniden harekete geçebilir.
Ait Nouri hayali
İngiltere’den oldukça dikkat çekici bir isim geliyor: İngiliz kaynaklarının aktardığına göre Milan, Rayan Aït-Nouri’nin peşinde. Cezayirli sol bek, 2030’da sona erecek sözleşmeyle Manchester City’ye bağlı ve yaklaşık 30 milyon euro değer biçiliyor.
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