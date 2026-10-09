Milan'ın gelecek sezonki ilk takviyesinin adı ve soyadı şimdiden belli: Zachary Athekame. 2004 doğumlu oyuncu, henüz genç olan kariyerinin en heyecan verici dönemini yaşıyor: Lyon'daki başlangıcı tam anlamıyla fırtına gibi oldu; Ligue 1'de oynadığı ilk beş maçta iki gol ve iki asist yaptı. Fonseca ona geniş bir güven gösteriyor, o da bunu fazlasıyla karşılıyor; öyle ki İsviçre A Milli Takımı'ndan da davet aldı: ilk 11'de çıktığı ilk maçta yine iki asist yaptı.





Amorim, Athekame'de potansiyel görüyor ama onu 3-4-2-1'de bir kanat oyuncusundan ziyade dörtlü savunmada bir bek olarak değerlendirdiği için kendisini satın alma opsiyonu olmadan kiralık göndermeyi seçmişti. Bu tercih, daha dar bir kadroya sahip olma ihtiyacından ve eski Young Boys oyuncusuna daha düzenli oynama fırsatı vermek istemesinden de etkilendi. Temmuz ayında yeniden Milan oyuncusu olacak.