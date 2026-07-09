Milan, Donovan'ı dinle: "Pulisic, etrafındaki parazitler yüzünden mahvoldu, insanlar artık bıktı"

Donovan sözlerine devam ediyor: “İnsanlar artık bıktı. İnsanlara kötü davranıyorlar. Haksızca hareket ediyorlar. ‘Röportaj yapabilir miyiz?’ diye her sorulduğunda cevap hep ‘hayır’ oluyor. Her zaman ‘Hayır, ona yaklaşamazsınız’ diyorlar. Tüm maçları takip eden yorumcular yanından geçerken onlara selam vermiyor. Diğer herkes yanına yaklaşıp el sıkışıyor ve ‘Merhaba’ diyor. Ona yaklaşılamayacağına dair tam da böyle bir his var. Aslında bunun suçu onda değil bence. Bence suç, onu çevreleyen insanlarda.”