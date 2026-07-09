ABD’nin Belçika’ya yenilerek Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Christian Pulisic hâlâ şiddetli eleştirilerin hedefinde. ABD futbolunun efsanelerinden Landon Donovan, “Unfiltered Soccer” adlı podcast’te Milan’ın 11 numaralı oyuncusunun çevresindeki kişilere çok ağır suçlamalarda bulundu.
Çeviri:
Milan, Donovan'ı dinle: "Pulisic, etrafındaki parazitler yüzünden mahvoldu, insanlar artık bıktı"
PULISIC’E MESAJ
Donovan açık sözlü davrandı ve en başından itibaren son yıllarda ortaya çıkan durumun başlıca sorumlusu olarak Pulisic’i görmediğini netleştirdi: “Bu, sana yardım etmek ve hayatını sonsuza dek değiştirmek için bir fırsat. En büyük sorunlardan biri – bunu ABD Futbol Federasyonu’nda çalışanlarla konuşuyorum. Sponsorlarıyla konuşuyorum. Takım arkadaşlarıyla konuşuyorum. Teknik kadro ve antrenörlerle konuşuyorum. İnsanlar, onun etrafında işlerin yürütülüş biçiminden bıkmış durumda. Ve bu mutlaka onun suçu değil; menajerlerinin, ailesinin, parazitlerinin, onu etkileyen kişilerin suçu.”
ENTOURAGE’A DOĞRUDAN SALDIRI
Donovan sözlerine devam ediyor: “İnsanlar artık bıktı. İnsanlara kötü davranıyorlar. Haksızca hareket ediyorlar. ‘Röportaj yapabilir miyiz?’ diye her sorulduğunda cevap hep ‘hayır’ oluyor. Her zaman ‘Hayır, ona yaklaşamazsınız’ diyorlar. Tüm maçları takip eden yorumcular yanından geçerken onlara selam vermiyor. Diğer herkes yanına yaklaşıp el sıkışıyor ve ‘Merhaba’ diyor. Ona yaklaşılamayacağına dair tam da böyle bir his var. Aslında bunun suçu onda değil bence. Bence suç, onu çevreleyen insanlarda.”
KARŞILAŞTIRMA
“Gerçek şu ki, evimizde oynanan Dünya Kupası eleme maçından bacağı hâlâ sağlam bir şekilde çıktı. Çünkü beni sahadan zorla çıkarmak zorunda kalırlardı, lanet olsun. Ve doktorun suratına bir yumruk atıp şöyle derdim: ‘Beni sahadan çıkarmayacaksın. Ne koyman gerekiyorsa koy, ama ben sahada kalacağım.’”
Eski Los Angeles Galaxy oyuncusu, bu pasajda kendi liderlik anlayışını, AC Milan’ın forvetinin sergilediği liderlik anlayışıyla karşılaştırıyor.
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