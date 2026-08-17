Milan, transferde üçüncü hamlesini yaptı. Milan, Strasbourg ile Diego Moreira için anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki sol ayaklı hücum kanadı, 2004 doğumlu Belçika Milli Takımı oyuncusu olarak Dünya Kupası'nda boy gösteren futbolcu için yaklaşık 50 milyon euroluk, bonuslar ve sonraki satıştan pay içeren bir operasyon tamamlandı. Sağlık kontrolleri yarın Milano'da yapılacak. Bu transfer, Goncalo Ramos'un ardından Milan tarihinin en pahalı ikinci transferi olacak. Oyuncu öğle saatlerinde şehre gelecek.
Çeviri:
Milan, Diego Moreira transferinde mutlu sona ulaştı: Strasbourg ile anlaşma sağlandı, detaylar
Mendes oyun kurucu rolünde
Strasbourg’a ait sol kanat oyuncusu, Ruben Amorim’in kadrosunu güçlendirmeye gidiyor: operasyon, menajeri Jorge Mendes’in organizasyonunda tamamlandı. 22 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu, İngiltere, Almanya ve İtalya’daki büyük kulüplerin ilgisine rağmen Milan’a transfer olmak istiyordu: olağanüstü derecede çok yönlü bir oyuncu olan Moreira, her iki kanatta da oynayabiliyor ve Amorim’in sistemi için kusursuz bir takviye.
Cardinale tarafından kapatıldı
Çalışma grubunun tercihi, teknik özellikleri nedeniyle Amorim’in fazlasıyla beğenisini kazanıyor, yeni dönemin öne çıkan veri analistleri Bobby Gardiner ve Tiago Estevao’yu ikna ediyor, Hendrik Almstadt’ın onayını alıyor; her şeyden önce de Gerry Cardinale’ın bizzat sonuçlandırmak istediği bir operasyon: genç, yetenekli, çok gelişebilecek ve başrole çıkabilecek bir oyuncu için.
Nerede oynayacak
Moreira, Estupinan'ın bulunduğu pozisyonda orta sahanın sol kanadında ya da Gonçalo Ramos'un arkasındaki iki oyuncudan biri olarak görev yapacak. İkinci forvet-on numara diyebileceğimiz bu pozisyonda Pulisic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Alphadjo Cissè, gerektiğinde Rabiot da oynayabilir. Yetenek, dripling, yaratıcılık ve çok yönlülük: kariyerinde solda her yerde, ayrıca sağda da oynadı; burada sol ayağıyla içeri kat edip kaleyi arayabiliyor
Moreira kim ve sosyal medyadaki o ipucu
Moreira, o dönem babası, Gine-Bissau eski milli oyuncusu Almami Moreira'nın Standard Liege'de forma giydiği Liege'de doğdu. Belçika ve Portekiz çifte vatandaşlığına sahip olan oyuncu, hem Gine-Bissau hem de Almanya adına oynama uygunluğu bulunsa da, Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydikten sonra Belçika Milli Takımı'nı temsil etmeye karar verdi. Anne tarafından ise, 1976'dan 1982'ye kadar kulüpte forma giymiş eski Avusturyalı futbolcu Helmut Graf'ın torunu. Standard Liege altyapısından yetişen oyuncu, Strasbourg'a geçmeden önce Benfica, Chelsea ve Lyon'da forma giydi; bu transfer de tam olarak Blues ile sinerji içinde gerçekleşti. İki hafta önce ise tatildeyken Milan formasıyla antrenman yapmıştı; bu da daha sonra nasıl bir geleceğin kendisini beklediğine dair bir işaretti.
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