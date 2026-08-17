Moreira, o dönem babası, Gine-Bissau eski milli oyuncusu Almami Moreira'nın Standard Liege'de forma giydiği Liege'de doğdu. Belçika ve Portekiz çifte vatandaşlığına sahip olan oyuncu, hem Gine-Bissau hem de Almanya adına oynama uygunluğu bulunsa da, Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydikten sonra Belçika Milli Takımı'nı temsil etmeye karar verdi. Anne tarafından ise, 1976'dan 1982'ye kadar kulüpte forma giymiş eski Avusturyalı futbolcu Helmut Graf'ın torunu. Standard Liege altyapısından yetişen oyuncu, Strasbourg'a geçmeden önce Benfica, Chelsea ve Lyon'da forma giydi; bu transfer de tam olarak Blues ile sinerji içinde gerçekleşti. İki hafta önce ise tatildeyken Milan formasıyla antrenman yapmıştı; bu da daha sonra nasıl bir geleceğin kendisini beklediğine dair bir işaretti.