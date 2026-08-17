Moreira, o dönemde eski Gine-Bissau Milli Takımı oyuncusu babası Almami Moreira'nın Standard Liege'de forma giydiği Liege'de doğdu. Belçika ve Portekiz çifte vatandaşlığına sahip olan oyuncu, hem Gine-Bissau hem de Almanya adına oynayabilecek olmasına rağmen, Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydikten sonra Belçika Milli Takımı'nı temsil etmeye karar verdi. Anne tarafından ise, 1976'dan 1982'ye kadar kulüpte forma giyen eski Avusturyalı futbolcu Helmut Graf'ın torunu. Standard Liege altyapısında yetişen oyuncu, Strasbourg'a geçmeden önce, yine Chelsea ile sinerji içinde Benfica ve Chelsea'nin yanı sıra Lyon'da da forma giydi. İki hafta önce tatildeyken, Milan formasıyla antrenmana çıkmıştı; bu da sonrasında nasıl bir geleceğin onu beklediğine dair bir işaretti.