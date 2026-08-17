Milan’ın üçüncü transfer hamlesi geldi. Milan, Strasbourg ile Diego Moreira için anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki solak hücum kanadı, Belçika milli takımında da forma giydi ve Dünya Kupası’nda boy gösterdi: yaklaşık 50 milyon euro, bonuslar ve sonraki satıştan pay içeren operasyon tamamlandı. Sağlık kontrolleri yarın Milano’da yapılacak.
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Milan, Diego Moreira transferi tamam: Strasbourg ile anlaşma sağlandı, detaylar
Mendes oyunun merkezinde
Strasbourg oyuncusu sol kanat, Ruben Amorim’in kadrosunu güçlendirmeye gidiyor: operasyon, menajeri Jorge Mendes’in yönlendirmesiyle tamamlandı. 22 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu, İngiltere, Almanya ve İtalya’dan büyük kulüplerin ilgisine rağmen Milan’a transfer olmak istiyordu: olağanüstü derecede çok yönlü bir oyuncu olan Moreira, iki kanatta da oynayabiliyor ve Amorim’in sistemi için mükemmel bir takviye.
Cardinale tarafından kapatıldı
Çalışma grubunun tercihi, teknik özellikleri nedeniyle Amorim’in çok beğendiği, yeni dönemin öne çıkan veri analistleri Bobby Gardiner ve Tiago Estevao’yu ikna eden, Hendrik Almstadt’ın onayını alan, hepsinden önemlisi de Gerry Cardinale’in bizzat sonuçlandırmak istediği bir operasyon; çünkü söz konusu oyuncu genç, yetenekli, gelişim potansiyeli yüksek ve başrol oyuncusuna dönüşebilir.
Nerede oynayacak
Moreira, Estupinan'ın bulunduğu bölgede orta sahanın sol kanadında ya da Gonçalo Ramos'un arkasındaki iki oyuncudan biri olarak görev yapacak. İkinci forvet-on numara diyebileceğimiz o pozisyonda Pulisic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Alphadjo Cissè, gerektiğinde Rabiot oynayabilir. Yetenek, çalım, yaratıcılık ve çok yönlülük: kariyerinde solda her yerde, ayrıca sağda da oynadı; burada sol ayağıyla içe kat edip kaleyi arayabiliyor
Moreira kim ve o sosyal medya ipucu?
Moreira, o dönemde eski Gine-Bissau Milli Takımı oyuncusu babası Almami Moreira'nın Standard Liege'de forma giydiği Liege'de doğdu. Belçika ve Portekiz çifte vatandaşlığına sahip olan oyuncu, hem Gine-Bissau hem de Almanya adına oynayabilecek olmasına rağmen, Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydikten sonra Belçika Milli Takımı'nı temsil etmeye karar verdi. Anne tarafından ise, 1976'dan 1982'ye kadar kulüpte forma giyen eski Avusturyalı futbolcu Helmut Graf'ın torunu. Standard Liege altyapısında yetişen oyuncu, Strasbourg'a geçmeden önce, yine Chelsea ile sinerji içinde Benfica ve Chelsea'nin yanı sıra Lyon'da da forma giydi. İki hafta önce tatildeyken, Milan formasıyla antrenmana çıkmıştı; bu da sonrasında nasıl bir geleceğin onu beklediğine dair bir işaretti.
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