Derbide Inter karşısına çıkmak için zamanında toparlanan Diego Moreira , Dazn'a konuştu. Milan'ın kanat oyuncusunun sözleri şöyle:
Milan, Diego Moreira: "Inter'e gol atarsam break dans mı yaparım? Hayır, sakatlanmak istemiyorum. Adım Maradona'dan geliyor ama benim için futbol, Cristiano Ronaldo demek."
"Adım mı? Annem, hoşuna gittiği için seçmiş. Diego Maradona'dan dolayı da en sevdiği isimmiş, futbola tam uyduğunu söylüyor, bu yüzden çok mutluyum. 15 yaşımdayken futbol için evimden ve annemden ayrıldım. Ama bunu yaptığım için mutluyum çünkü her zaman yapmak istediğim şeyi yapıyorum, ulaşmak istediğim yerdeyim ve buraya gelmem uzun zaman aldı. Çok fedakârlık yaptım, ailem de bana çok yardımcı oldu, özellikle annem. Onun için gitmeme izin vermek zordu çünkü onunla yaşıyordum ve 15 yaşında evden ayrıldığımı görmek de zordu. Bugün mutluyuz."
"Cristiano Ronaldo benim idolüm. Neden mi? Çünkü o, tek kelimeyle en iyisi. Sadece futbolda değil, hayatta da büyük bir ilham kaynağı. 5-6 yaşımdan beri onun gibi olmak istiyordum, saçımı bile onunki gibi yaptırmak, onun yolundan gitmek istiyordum çünkü o bir rol model. Benim için futbol demek, en sevdiğim futbolcu. Ona ne söylerdim? Teşekkür ederim, hepsi bu. Futbol için yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri için teşekkür ederim. Tek kelimeyle inanılmaz. Söyleyecek söz bulamıyorum. Onu oynarken gördüğümde hep heyecanlanıyorum. 40 yaşında bile gol atmaya devam ediyor. Onun en iyi döneminde doğduğum için mutluyum."
"Kaká mı? Geldiğimde 7 numarayı istiyordum ama onun boşta olduğunu öğrendiğimde numaramı değiştirebilirdim. Yine de 22 numarayı seviyorum. Sırtımda çok iyi durduğunu düşünüyorum. Bu numarayı taşımak bir onur. Şimdi de onun yolundan gidebileceğimi gösterme sırası bende çünkü o, bu numarayla Milan'da bir miras bıraktı."
"Derbi, Avrupa'nın en önemli maçlarından biri, bu yüzden çok motiveyiz. Bu maçta oynayabilsem, takımım için ölürüm, özellikle de böyle maçlarda. Sabırsızlanıyorum. Inter'e gol atarsam break dansı yapar mıyım? Hayır, sakatlanmak istemiyorum: Uzun zamandır dans etmiyorum, bu yüzden sakin kalacağım. Belki bir gün, yeniden çalışırsam deneyebilirim."
"Yeniden büyük olmak için sadece maç kazanmamız gerekiyor, hepsi bu. Harika bir takımımız ve güçlü bir takım ruhumuz var. Birlik olmaya devam edip maç kazanmaya çalışmalıyız. Çünkü her şey buna bağlı."
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