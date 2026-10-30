"Adım mı? Annem, hoşuna gittiği için seçmiş. Diego Maradona'dan dolayı da en sevdiği isimmiş, futbola tam uyduğunu söylüyor, bu yüzden çok mutluyum. 15 yaşımdayken futbol için evimden ve annemden ayrıldım. Ama bunu yaptığım için mutluyum çünkü her zaman yapmak istediğim şeyi yapıyorum, ulaşmak istediğim yerdeyim ve buraya gelmem uzun zaman aldı. Çok fedakârlık yaptım, ailem de bana çok yardımcı oldu, özellikle annem. Onun için gitmeme izin vermek zordu çünkü onunla yaşıyordum ve 15 yaşında evden ayrıldığımı görmek de zordu. Bugün mutluyuz."

"Cristiano Ronaldo benim idolüm. Neden mi? Çünkü o, tek kelimeyle en iyisi. Sadece futbolda değil, hayatta da büyük bir ilham kaynağı. 5-6 yaşımdan beri onun gibi olmak istiyordum, saçımı bile onunki gibi yaptırmak, onun yolundan gitmek istiyordum çünkü o bir rol model. Benim için futbol demek, en sevdiğim futbolcu. Ona ne söylerdim? Teşekkür ederim, hepsi bu. Futbol için yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri için teşekkür ederim. Tek kelimeyle inanılmaz. Söyleyecek söz bulamıyorum. Onu oynarken gördüğümde hep heyecanlanıyorum. 40 yaşında bile gol atmaya devam ediyor. Onun en iyi döneminde doğduğum için mutluyum."

"Kaká mı? Geldiğimde 7 numarayı istiyordum ama onun boşta olduğunu öğrendiğimde numaramı değiştirebilirdim. Yine de 22 numarayı seviyorum. Sırtımda çok iyi durduğunu düşünüyorum. Bu numarayı taşımak bir onur. Şimdi de onun yolundan gidebileceğimi gösterme sırası bende çünkü o, bu numarayla Milan'da bir miras bıraktı."