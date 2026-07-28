Milan, Diawara Milano'ya geldi: sağlık kontrolleri ve imzalar, Troyes ile yapılan operasyonun detayları

Diawara için ilk harekete geçen kulüp Udinese olmuştu, ardından Glasgow Rangers da devreye girdi ancak Milan işin içine girince oyuncu için başka bir seçenek kalmadı. Öğleden sonra sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından, kendisini 2031'e kadar Milan'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Troyes'e 3 milyon euro artı bonuslar ve gelecekteki satıştan yüzde 10 pay verilecek.