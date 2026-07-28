Gonçalo Ramos ve Mario Gila'nın ardından Milan, bu yaz transfer dönemindeki üçüncü takviyesini tamamladı: Troyes'dan bonservisiyle gelen 2006 doğumlu savunmacı Sankhoun Diawara. Gelecek vadeden savunmacı, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalarına götürecek tüm bürokratik süreci tamamlamak üzere saat 11.30 civarında Milano'ya geldi.
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Milan, Diawara Milano'ya geldi: sağlık kontrolleri ve imzalar, Troyes ile yapılan operasyonun detayları
TÜM DETAYLAR
Diawara için ilk harekete geçen kulüp Udinese olmuştu, ardından Glasgow Rangers da devreye girdi ancak Milan işin içine girince oyuncu için başka bir seçenek kalmadı. Öğleden sonra sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından, kendisini 2031'e kadar Milan'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Troyes'e 3 milyon euro artı bonuslar ve gelecekteki satıştan yüzde 10 pay verilecek.
Avustralya'ya gidecek
Diawara, Fransa Ligue 2'nin son sezonunda, sezonun ikinci yarısında ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline geldikten sonra 14 maçta forma giydi ve AC Milan'ın A takım kadrosunda yer alacak (başlangıçta Milan Futuro için yapılan bir hamle olarak düşünülmüştü) ve Ruben Amorim için Strahinja Pavlovic'in ilk alternatifi olacak. Sözleşmeye imza attıktan sonra Diawara, takımın Avustralya turnesine katılacak.
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