Sezon başından bu yana üç kez maç kadrosuna alınmayan Oodogu, yedek kulübesiyle tribün arasında gidip geldi. Ateşli bir rahatsızlık nedeniyle Strasbourg karşısındaki son maçta da yer alamadı. 2006 doğumlu oyuncu bu durumdan memnun değil ve ayrılma talebini çoktan ilettiği öne sürülüyor.

Fransız kulübündeki gelişmeleri yakından takip eden LesViolets.com'un aktardığı ve Sky'ın Almanya redaksiyonunun doğruladığı üzere, son günlerde Milan yönetimi ile Toulouse yöneticileri arasında 2006 doğumlu savunmacının geleceğini görüşmek üzere yoğun temaslar yaşandı.