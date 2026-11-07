Milan yönetiminin Avrupa genelinde ayarladığı çeşitli kiralık transferler arasında soru işaretleri yaratan isim, David Odogu. Toulouse'a kiralanan genç Alman stoper, yazın kardeş kulübe transfer olurken Ligue 1 gibi rekabetçi bir ligde tecrübe kazanmayı ve değerli süreler almayı hedefliyordu ancak hiç forma şansı bulamıyor. Başarılı bir serüven için koşullar elverişliydi; Fransız kulübünün de aynı RedBird bünyesinde yer alması buna katkı sağlıyordu. Ancak gerçek şu ki ligde henüz sıfır dakika süre aldı. Teknik direktör Jens Bertel Askou, eski Wolfsburg savunmacısını planlarında düşünmüyor.
Milan, David Odogu'nun Toulouse'daki kiralık döneminin daha ocak ayında sona ermesi gündemde: Oyuncu hiç süre alamadı, kulüpler kiralık anlaşmasını ocak ayında sonlandırmayı değerlendiriyor
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Sezon başından bu yana üç kez maç kadrosuna alınmayan Oodogu, yedek kulübesiyle tribün arasında gidip geldi. Ateşli bir rahatsızlık nedeniyle Strasbourg karşısındaki son maçta da yer alamadı. 2006 doğumlu oyuncu bu durumdan memnun değil ve ayrılma talebini çoktan ilettiği öne sürülüyor.
Fransız kulübündeki gelişmeleri yakından takip eden LesViolets.com'un aktardığı ve Sky'ın Almanya redaksiyonunun doğruladığı üzere, son günlerde Milan yönetimi ile Toulouse yöneticileri arasında 2006 doğumlu savunmacının geleceğini görüşmek üzere yoğun temaslar yaşandı.
Bonuslar hariç 6 milyonluk yatırım
Sürpriz yaşanmazsa Odogu, yeniden Milan'a dönecek. Milan, sezonun ikinci yarısı için ona yeni bir takım arayacak. Alman futbolunun en dikkat çekici genç oyuncularından biri olarak görülen Odogu'ya kararlılıkla şans verecek bir kulüp bulmayı umuyor.
Milan, Odogu'yu 2025 yazında Wolfsburg'dan transfer etmek için yaptığı 6 milyon artı 3 milyon bonus tutarındaki yatırımın değer kaybetmesini önlemek zorunda.
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