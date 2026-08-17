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Milan: David Odogu Fransa’ya gidiyor, Toulouse ile sözleşme imzalıyor

AC Milan
Transfers
Toulouse

David Odogu, Milan'dan ayrılıyor. La Gazzetta dello Sport'un yazdığına göre 2006 doğumlu Alman savunmacı, önümüzdeki saatlerde RedBird'ün kontrolündeki bir başka kulüp olan Toulouse ile sözleşme imzalayacak. Eski Wolfsburglu oyuncu için Mainz ve Köln'ün ilgisine rağmen Almanya ihtimali ortadan kalktı. Gelecek sezon Ligue 1'de oynayacak.

  • Milan'ın ikinci tercihi

    Geçen yıl 7 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında gelen Odogu, bedelsiz kiralık olarak transfer oldu. Geçen sezon Allegri yönetiminde sahada sadece 16 dakika kaldı.

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