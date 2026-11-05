Futbolun başına geçecek isim belli. Milan, futbol sorumlusu olarak göreve başlayacak Markus Krosche için geri sayıma başladı. 46 yaşındaki Alman yönetici, görevinden ayrılmayı talep ederek Eintracht Frankfurt’tan 18 Ekim 2026’da resmen ayrıldı. Ancak yönetici tamamen serbest değildi: Eintracht ile sözleşmesinin normal bitiş tarihi 30 Haziran 2028’di. Sözleşmede ayrıca 5 ila 7 milyon avro arasında bir fesih bedeli öngören madde bulunuyordu. Krosche ile tam anlaşmaya varan Cardinale, orta noktada uzlaşmak için Eintracht Frankfurt ile görüştü: Via Aldo Rossi’deki kulüp, Alman kulübüne 3,5 milyon avro ödeyecek.
Milan'dan Krosche için Eintracht Frankfurt'a 3,5 milyon: Cardinale, Hardung ile ikiliyi yeniden bir araya getirmeye çalışıyor; kulislerden gelen bilgiler
ŞİMDİDEN MİLANO'DA MI?
X hesabı Inside Eintracht, Eintracht'taki gelişmeler hakkında oldukça bilgili. Hesap, Krösche'nin hâlihazırda Milano'da olduğunu açıkladı. Alman yöneticinin resmen göreve atanmasının kış transfer döneminin başlamasıyla aynı gün, 1 Ocak 2027'de gerçekleşmesi bekleniyor. Krosche, her açıdan çok stresli geçen son sezonun ardından enerji toplamak için önce bir süre dinlenmek istiyordu.
Krosche, Hardung'u Milan'ın sportif direktörü olarak istiyor
Usta, en iyi öğrencisini de yanında götürmek istiyor: Eintracht Frankfurt'un kısa süre önce yaptığı teyide rağmen Milan, Krösche'nin sağ kolu Timmo Hardung'u da Milano'ya getirme fikrinden vazgeçmedi. Hardung, Krösche'nin Frankfurt'ta birlikte yürüttükleri verimli çalışmayı sürdürmek için özellikle istediği isim. Almanya cephesinde ise Eintracht, halefini şimdiden belirledi: Kicker ve Sky Germany'nin haberine göre Joti Chatzialexiou, yeni CEO ve sportif işlerden sorumlu yönetici olarak göreve başlayacak. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde sonuçlanma ihtimali yüksek.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun