Gelecek maçlar MIL Ligi Europa 12:45 FTC

Futbolun başına geçecek isim belli. Milan, futbol sorumlusu olarak göreve başlayacak Markus Krosche için geri sayıma başladı. 46 yaşındaki Alman yönetici, görevinden ayrılmayı talep ederek Eintracht Frankfurt’tan 18 Ekim 2026’da resmen ayrıldı. Ancak yönetici tamamen serbest değildi: Eintracht ile sözleşmesinin normal bitiş tarihi 30 Haziran 2028’di. Sözleşmede ayrıca 5 ila 7 milyon avro arasında bir fesih bedeli öngören madde bulunuyordu. Krosche ile tam anlaşmaya varan Cardinale, orta noktada uzlaşmak için Eintracht Frankfurt ile görüştü: Via Aldo Rossi’deki kulüp, Alman kulübüne 3,5 milyon avro ödeyecek.