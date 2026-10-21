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FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Milan’dan deplasman bileti fiyatlarına ilişkin açıklama: "Taraftarlarımızın yanındayız"

Ligi Europa
AFC Bournemouth - AC Milan
AFC Bournemouth
AC Milan

AC Milan, deplasman maçlarının aşırı yüksek bilet fiyatlarına karşı mücadele eden taraftarlarının kararlılıkla yanında yer alıyor.


Taraftarlarımız, deplasman tribünü biletleri için kendilerinden diğer kulüplerin taraftarlarına kıyasla çok daha yüksek bir ücret istenmesinin ardından Udinese ile oynanacak bir sonraki maçı boykot edeceklerini açıkladı. Yaşadıkları hayal kırıklığını anlıyor ve tutumlarını tamamen destekliyoruz.


Takımını deplasmanda takip etmek zaten önemli bir maddi yük getiriyor. Taraftarlar, biletin yanı sıra yakıt, otoyol geçiş ücreti, ulaşım ve birçok durumda konaklama masraflarını da karşılamak zorunda. Bu nedenle taraftarlara, hangi kulübü desteklediklerinden bağımsız olarak adil davranılması daha da büyük önem taşıyor.


İtalyan futbolunun dünya çapındaki çekiciliği, büyük ölçüde AC Milan gibi kulüplerin taraftarlarının sadakatine ve tutkusuna bağlı. Aynı taraftarlardan deplasman maçları için aşırı yüksek bilet ücretleri istemek yalnızca adaletsiz değil, İtalyan futbolunun Premier League ve diğer Avrupa ligleriyle rekabet edebilmek için birlikte hareket etmesi gereken bir dönemde ligin birliğini de zedeliyor. Bu tutum, kulüpler arasındaki ayrılıkları derinleştirmekten ve Serie A’nın büyük ve küçük takımları arasında sağlıksız bir karşıtlığı körüklemekten başka bir işe yaramıyor.



  • Eylem planı: Ne yapmayı planlıyoruz?


    Gerry Cardinale'nin liderliğinde AC Milan, tüm Serie A taraftarlarının yararına bu sorunun çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.


    Fahiş deplasman bileti fiyatlarına lig genelinde bir üst sınır getirilmesi için çalışacağız. Ayrıca karşılıklılık esasına dayalı bir politika uygulamaya hazırız: Taraftarlarımıza ortalamanın üzerinde fiyat uygulayan kulüpler, kendi taraftarlarının San Siro'ya geldiklerinde daha yüksek fiyatlar ödemesini beklemeli. Bu uygulama yürürlükteki düzenlemelere uygun olacak. Elde edilebilecek ek gelirler, yerel topluluklara yönelik hayır girişimlerini desteklemek üzere Fondazione Milan'a bağışlanacak.


    Bu önemli kültürel kurumun hiç olmadığı kadar sınandığı bir dönemde, İtalyan futbolunun hem lig hem de taraftar topluluğu olarak birleşme zamanı geldi.


    İtalyan futbolu, taraftarlara kulüplerinin büyüklüğüne göre farklı davranarak gelişemez. Hepimiz aynı gemideyiz ve tüm Serie A kulüplerini sporumuz için daha adil ve sürdürülebilir bir geleceği benimsemeye çağırıyoruz.

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