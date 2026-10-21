AC Milan, deplasman maçlarının aşırı yüksek bilet fiyatlarına karşı mücadele eden taraftarlarının kararlılıkla yanında yer alıyor.





Taraftarlarımız, deplasman tribünü biletleri için kendilerinden diğer kulüplerin taraftarlarına kıyasla çok daha yüksek bir ücret istenmesinin ardından Udinese ile oynanacak bir sonraki maçı boykot edeceklerini açıkladı. Yaşadıkları hayal kırıklığını anlıyor ve tutumlarını tamamen destekliyoruz.





Takımını deplasmanda takip etmek zaten önemli bir maddi yük getiriyor. Taraftarlar, biletin yanı sıra yakıt, otoyol geçiş ücreti, ulaşım ve birçok durumda konaklama masraflarını da karşılamak zorunda. Bu nedenle taraftarlara, hangi kulübü desteklediklerinden bağımsız olarak adil davranılması daha da büyük önem taşıyor.





İtalyan futbolunun dünya çapındaki çekiciliği, büyük ölçüde AC Milan gibi kulüplerin taraftarlarının sadakatine ve tutkusuna bağlı. Aynı taraftarlardan deplasman maçları için aşırı yüksek bilet ücretleri istemek yalnızca adaletsiz değil, İtalyan futbolunun Premier League ve diğer Avrupa ligleriyle rekabet edebilmek için birlikte hareket etmesi gereken bir dönemde ligin birliğini de zedeliyor. Bu tutum, kulüpler arasındaki ayrılıkları derinleştirmekten ve Serie A’nın büyük ve küçük takımları arasında sağlıksız bir karşıtlığı körüklemekten başka bir işe yaramıyor.







