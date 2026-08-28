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Çeviri:

Milan’dan Baresi’ye duygusal saygı duruşu: forma, tezahüratlar ve tribündeki yeri; kaptan için tüm girişimler. Massaro duygulandı

AC Milan

Milan ve San Siro, geçen 31 Temmuz’da hayatını kaybeden Baresi’yi anıyor.

Milan-Venezia maçı öncesinde duyguların odağında, 31 Temmuz'da uzun süren bir hastalığın ardından 66 yaşında hayatını kaybeden Franco Baresi'nin anısı vardı. Organize taraftarlar hem Baresi'nin 6 numarasının yer aldığı dev bayrağı açtı hem de şu ifadelerin yer aldığı bir pankart sergiledi: "FRANCO BARESI ölümsüz efsane, eşsiz bir sembol ve asla dalgalanmaktan vazgeçmeyecek bir bayrak. HOŞÇA KAL KAPTAN".

  • Milan’ın anısı

    Milan, Baresi anısına son derece dokunaklı birçok girişime imza attı: orta saha yuvarlağında efsanevi 6 numaralı forma sergilenirken, kadrolar okunurken büyük kaptanın adı da anıldı. Başlama düdüğünden birkaç dakika önce San Siro’nun dev ekranlarında taraftarların “You'll never walk alone” tezahüratıyla selamladığı Franco Baresi videosu yayınlandı.


    Maç başlamadan önce Milan ve Venezia, Franco Baresi’ye saygı duruşu için sahanın ortasında dev 6 numaralı formanın etrafında dizildi.


    6. dakikada Curva Sud’un öncülüğünde stadyum alkışladı, ardından “C’è solo un capitano” ve “Franco Baresi” gibi tezahüratlar yükseldi.


    Dev ekran, Baresi’nin oğlununbabasının formasını, eski Milan kaptanının takımının tüm iç saha maçlarını takip ettiği yerde, onur tribünündeki koltuğa bıraktığını gösterdiğinde de büyük alkış koptu. Büyük bir duygusallık anları yaşanırken, büyük savunmacının oğlu ve yakın dostlarıyla eski takım arkadaşlarından bazıları da duygulandı. Daniele Massarogözyaşlarına boğuldu ve her şeyi bir elini kalbinin üzerine koyarak takip etti.

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