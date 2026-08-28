Milan, Baresi anısına son derece dokunaklı birçok girişime imza attı: orta saha yuvarlağında efsanevi 6 numaralı forma sergilenirken, kadrolar okunurken büyük kaptanın adı da anıldı. Başlama düdüğünden birkaç dakika önce San Siro’nun dev ekranlarında taraftarların “You'll never walk alone” tezahüratıyla selamladığı Franco Baresi videosu yayınlandı.





Maç başlamadan önce Milan ve Venezia, Franco Baresi’ye saygı duruşu için sahanın ortasında dev 6 numaralı formanın etrafında dizildi.





6. dakikada Curva Sud’un öncülüğünde stadyum alkışladı, ardından “C’è solo un capitano” ve “Franco Baresi” gibi tezahüratlar yükseldi.





Dev ekran, Baresi’nin oğlununbabasının formasını, eski Milan kaptanının takımının tüm iç saha maçlarını takip ettiği yerde, onur tribünündeki koltuğa bıraktığını gösterdiğinde de büyük alkış koptu. Büyük bir duygusallık anları yaşanırken, büyük savunmacının oğlu ve yakın dostlarıyla eski takım arkadaşlarından bazıları da duygulandı. Daniele Massarogözyaşlarına boğuldu ve her şeyi bir elini kalbinin üzerine koyarak takip etti.