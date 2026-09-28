Milan’daki hayal kırıklığının ardından Al Nassr’da yeniden doğdu: Joao Felix, Portekiz’in CR7’si. Ve Barcelona’yı istiyor

Şimdi ise niyet beyanı net: Avrupa’da yeniden oynamak, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden boy göstermek, belki de bunu daha gelecek sezondan itibaren yapmak. Dünyanın en iyi kulüpleriyle yeniden karşılaşmak istiyor; sahada ve saha dışında, 2019’da Atlético Madrid’e transferiyle dünyayı şaşırtan o çocuğa kıyasla çok daha fazla olgunlaşmış durumda. Bu transfer, 120 milyon euroluk serbest kalma bedelinin yanı sıra operasyona ilişkin finansman maliyetleri için 6 milyon euro daha ödenmesiyle gerçekleşmişti; bu, Atlético Madrid tarihinin en pahalı transferi olduğu gibi futbol tarihinin de en pahalı transferlerinden biriydi. Bu transfer onu, Cristiano Ronaldo’nun önünde tüm zamanların en pahalı Portekizli futbolcusu yaptı.