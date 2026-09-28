Joao Felix’in yeniden doğuşu. Avrupa’ya dönüş ihtimalini dışlamıyor, Barcelona’yı hayali olarak tanımlıyor. Ancak bu sırada Al Nassr taraftarlarını da hayal kurduruyor: eski Milanlı Portekizli yıldız, Milan’daki hayal kırıklığı yaratan deneyiminin ardından Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamak için Suudi Arabistan’a transfer oldu. Ama şu anda Portekiz Milli Takımı’nın CR7’si o. Suudi Arabistan Ligi ona yeniden istikrar ve özgüven kazandırdı, ancak 1999 doğumlu, Benfica, Atletico Madrid ve Chelsea geçmişi bulunan oyuncu, henüz 26 yaşındayken Avrupa futbolundaki macerasını kesinlikle kapanmış görmüyor: hedefi yeniden Barcelona forması giymek, 2023/2024 sezonunda bu formayla 7 gol attı.
Milan’daki hayal kırıklığının ardından Al Nassr’da yeniden doğdu: Joao Felix, Portekiz’in CR7’si. Ve Barcelona’yı istiyor
Milan’daki başarısızlık, Al Nassr ile yeniden doğuş
2025 yazında Chelsea'den 50 milyon euro karşılığında Riyad'a transfer olan oyuncu, Serie A'da AC Milan formasıyla geçirdiği başarısız altı ayın ardından — vatandaşı Sergio Conceicao yönetiminde 15 maçta sadece 2 gol atmıştı — Ronaldo ile birlikte Al Nassr'ın Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun baş aktörü oldu; 33 lig maçında üç hat-trick ve iki duble dahil 20 gol kaydetti. Bu yıla da geçen sezon olduğu gibi harika başladı: ligde 4 gol, Portekiz Milli Takımı'yla da 2 maçta 2 gol; Galler ve Norveç'e karşı attığı bu gollerin ikisi de Portekiz'in aldığı iki galibiyette belirleyici oldu.
CR7'den daha iyi
Şimdi ise niyet beyanı net: Avrupa’da yeniden oynamak, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden boy göstermek, belki de bunu daha gelecek sezondan itibaren yapmak. Dünyanın en iyi kulüpleriyle yeniden karşılaşmak istiyor; sahada ve saha dışında, 2019’da Atlético Madrid’e transferiyle dünyayı şaşırtan o çocuğa kıyasla çok daha fazla olgunlaşmış durumda. Bu transfer, 120 milyon euroluk serbest kalma bedelinin yanı sıra operasyona ilişkin finansman maliyetleri için 6 milyon euro daha ödenmesiyle gerçekleşmişti; bu, Atlético Madrid tarihinin en pahalı transferi olduğu gibi futbol tarihinin de en pahalı transferlerinden biriydi. Bu transfer onu, Cristiano Ronaldo’nun önünde tüm zamanların en pahalı Portekizli futbolcusu yaptı.
Barcelona hayali
Kulüp ve milli takımda Cristiano Ronaldo ile birlikte oynama ihtimali de belirleyiciydi; onun idolü ve örnek aldığı isim olan Ronaldo’ya bininci golünde asisti yapma hedefi de vardı. Eksik kalan hangi kulüp? Barcelona: "Sadece onlar için oynamak bile beni çok mutlu etti. Bu, benim, babamın ve kardeşimin çocukluk hayaliydi." Peki ya Milan? Uyum sağlama zorlukları yaşadı; bunda kiralık olması ve AC Milan için zorlu bir sezona denk gelmesinin de etkisi vardı.
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