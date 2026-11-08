İki hafta önce Bologna karşısında evinde aldığı ağır yenilgi olmasaydı, Amorim yönetimindeki Milan'ın ligdeki performansı çok iyi olarak değerlendirilebilirdi. Portekizli teknik direktör ile Gerry Cardinale'nin iddialı projesi giderek şekilleniyor; yaz transferleri en azından ilk 11'in seviyesini yükseltti. Ancak Red Bird'ün bir numaralı isminin sık sık hatırlattığı gibi, bu proje zaman içinde net hedefler ve önceden belirlenmiş aşamalarla tamamlanmalı. İlk adım, şu anda Gardiner, Estevao, Lomonte ve Almstadt'ın yetkinliklerine dayanan yönetim yapısını güçlendirmek.
Milan'da yeni sportif direktörlük için Hardung'un şansı artıyor: Eintracht Frankfurt'ta kalmayacak. Krosche, onu da beraberinde Milan'a getirmek için bastırıyor
Krosche, 1 Ocak'tan itibaren yeni futbol direktörü
Ekonomik konularda ve projeye ilişkin konularda yaklaşık 20 gün önce anlaşmaya varıldı. Şimdi yalnızca tüm bürokratik süreçlerin tamamlanması bekleniyor. Krösche, Cardinale ile el sıkıştı ve çok yakında sportif bölümün başına geçecek. Peki ne zaman? Sözleşmeler önümüzdeki günlerde imzalanacak ancak 46 yaşındaki Alman yönetici, 1 Ocak'tan itibaren göreve başlayacak ve resmen tanıtılacak. Krösche, o gün sağ kolu Timmo Hardung'un da yanında olmasını umuyor.
Hardung kimdir?
Hardung, bu görev için oldukça genç bir isim: 36 yaşında ve kasım ayında 37 yaşına girecek. Ancak uzun zamandır üst düzey futbolda görev yapıyor.
Hardung, 2015-2019 yılları arasında bugün de Bundesliga'da mücadele eden Hoffenheim'da çalıştı. Kariyerine Yetenek Geliştirme Koordinatörü olarak başladığı kulüpte daha sonra Takım Menajeri görevini üstlendi.
İlk üst düzey fırsatını ise Eintracht Frankfurt'un şu anki sportif direktörü Hardung, 2019'da Leipzig'de yakaladı. Bu, Krosche'nin de Red Bull tarafından yönetilen kulübe geldiği yıldı. Leipzig'de iki sezon kalan Hardung, Profesyonel Oyuncular Bölümü Sorumlusu olarak görev yaptı.
2021'de Krosche ile aynı dönemde Frankfurt'a geldiğinde başlangıçta yine aynı görevi üstlendi. 2023'te sportif direktörlüğe terfi ederek kendisine yol gösteren Krosche ile yakın çalışmaya başladı.
ORANLAR HIZLA YÜKSELİYOR
Sky'ın Almanya ekibinin haberine göre Hardung, kulübün resmî kanallarından kısa süre önce yapılan açıklamaya rağmen Eintracht Frankfurt'ta kalmayacak. Genç Alman yönetici, Krosche'yi Milan'a kadar takip etmek istiyor ve bu ihtimal oldukça somut olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde Aldo Rossi Caddesi'ndeki kulüp ile Hardung'un anlaşma zemini bulmak için temasa geçmesi bekleniyor. Krosche'nin onayıyla.
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