Hardung, bu görev için oldukça genç bir isim: 36 yaşında ve kasım ayında 37 yaşına girecek. Ancak uzun zamandır üst düzey futbolda görev yapıyor.

Hardung, 2015-2019 yılları arasında bugün de Bundesliga'da mücadele eden Hoffenheim'da çalıştı. Kariyerine Yetenek Geliştirme Koordinatörü olarak başladığı kulüpte daha sonra Takım Menajeri görevini üstlendi.

İlk üst düzey fırsatını ise Eintracht Frankfurt'un şu anki sportif direktörü Hardung, 2019'da Leipzig'de yakaladı. Bu, Krosche'nin de Red Bull tarafından yönetilen kulübe geldiği yıldı. Leipzig'de iki sezon kalan Hardung, Profesyonel Oyuncular Bölümü Sorumlusu olarak görev yaptı.

2021'de Krosche ile aynı dönemde Frankfurt'a geldiğinde başlangıçta yine aynı görevi üstlendi. 2023'te sportif direktörlüğe terfi ederek kendisine yol gösteren Krosche ile yakın çalışmaya başladı.