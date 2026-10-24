Milanello'dan Amorim ve Milan için çok kötü haberler geliyor: Blue Energy Stadium'da Udinese karşısında tam anlamıyla bir eksik krizi yaşanacak. Son hazırlık antrenmanında Rabiot, Gila ve Moreira çalışmayı yarıda bıraktı. Üç oyuncu da yarınki maçın kadrosuna alınmadı.