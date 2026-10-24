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Milan'da Udine öncesi tam anlamıyla kriz: Rabiot, Moreira ve Gila kas sorunları nedeniyle evde kalıyor

AC Milan
Serie A
A. Rabiot
D. Moreira
M. Gila
Udinese - AC Milan

Milan'da Amorim'e üç önemli darbe: Gila, Rabiot ve Moreira kas sorunları nedeniyle evde kalıyor

Milanello'dan Amorim ve Milan için çok kötü haberler geliyor: Blue Energy Stadium'da Udinese karşısında tam anlamıyla bir eksik krizi yaşanacak. Son hazırlık antrenmanında Rabiot, Gila ve Moreira çalışmayı yarıda bıraktı. Üç oyuncu da yarınki maçın kadrosuna alınmadı.

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    Milan'da tam anlamıyla eksik krizi yaşanıyor. Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze ve Pietro Terracciano'nun süregelen yokluğuna ek olarak teknik direktör Amorim, yarın Udine'de üç kilit oyuncusundan daha yararlanamayacak. Kadroya alınmayacak isimler Adrien Rabiot, Diego Moreira ve Mario Gila.


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