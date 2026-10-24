Milanello'dan Amorim ve Milan için çok kötü haberler geliyor: Blue Energy Stadium'da Udinese karşısında tam anlamıyla bir eksik krizi yaşanacak. Son hazırlık antrenmanında Rabiot, Gila ve Moreira çalışmayı yarıda bıraktı. Üç oyuncu da yarınki maçın kadrosuna alınmadı.
Getty Images Sport
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Milan'da Udine öncesi tam anlamıyla kriz: Rabiot, Moreira ve Gila kas sorunları nedeniyle evde kalıyor
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Milan'da tam anlamıyla eksik krizi yaşanıyor. Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze ve Pietro Terracciano'nun süregelen yokluğuna ek olarak teknik direktör Amorim, yarın Udine'de üç kilit oyuncusundan daha yararlanamayacak. Kadroya alınmayacak isimler Adrien Rabiot, Diego Moreira ve Mario Gila.
Adrien Rabiot: Sağ baldırında kas yorgunluğu
Diego Moreira: Sol fleksör kasında yorgunluk
Mario Gila: Sol ayak bileğinde aşırı yüklenmeye bağlı iltihaplanma
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