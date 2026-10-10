“Ayağı gaz pedalına basmak gerekiyor çünkü sıradaki maçlar önemli olacak.” Amorim, basın toplantısında bunu açıkça söyledi; Milan vites yükseltmek zorunda, çünkü önündeki 20 günde oynanacak 7 maç çok zorlu geçecek ve bunlar şimdiden Serie A ve Avrupa Ligi’ndeki hedefleri ölçmek için bir tür termometre olacak.

Gila’nın iki fikri ileri taşımada kritik olacağı dörtlü savunmayla devam: daha doğrudan ve dikine bir oyun anlayışı ile, bir savunmacı fazladan koruma sağlayacağı için Luka Modric’in rakip baskısını daha soğukkanlı yönetebilmesine yönelik bir tür ‘koruma’.





Padova ile yapılan ortak antrenmanda da görülen ilk yenilik, Tomori’nin yeniden sağ bek olarak kurgulanması oldu: eski Chelsea oyuncusu, uzun süre denenen bu yeni pozisyonda bu sezon yakında ilk maçına çıkabilir (muhtemelen 15 Ekim’de Salzburg’da). Zaten artık herkese ihtiyaç olacak. Ama gerçekten herkese.