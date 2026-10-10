Uzun bekleyiş sona erdi, artık iş ciddiye biniyor. Üç haftalık aranın ardından Milan yeniden sahaya dönüyor ve bunu, Juventus'un bu sezon Luciano Spalletti ile daha önce kaybettiği Sassuolo gibi zorlu bir deplasmanda yapıyor. Milan, bu karşılaşmaya hem oyun hem de sonuçlar açısından bir sonraki adımı atması gerektiğinin bilinciyle geliyor. Çünkü Ruben Amorim asla yetinmiyor; mazeretlerin arkasına saklanmadan daha ilk andan itibaren kupalar kazanmak istiyor. Kimileri söylemekle yapmak arasında büyük fark vardır der ama Portekizli teknik adam, uzun arada çok çalıştıktan sonra, hedefe ulaşmak için geliştirilmesi gereken mekanizmalar üzerinde durduğunu basın toplantısında ifade etti. Derinlemesine ve hiçbir şeyi denemeden bırakmadan.
Milan’da Tomori’yi bekte kullanmaktan Cisse’nin yeni rolüne: Amorim’in şeytanın gidişatını değiştirmek için üzerinde çalıştığı 4 hamle
Tomori, Gila'nın önünde
“Ayağı gaz pedalına basmak gerekiyor çünkü sıradaki maçlar önemli olacak.” Amorim, basın toplantısında bunu açıkça söyledi; Milan vites yükseltmek zorunda, çünkü önündeki 20 günde oynanacak 7 maç çok zorlu geçecek ve bunlar şimdiden Serie A ve Avrupa Ligi’ndeki hedefleri ölçmek için bir tür termometre olacak.
Gila’nın iki fikri ileri taşımada kritik olacağı dörtlü savunmayla devam: daha doğrudan ve dikine bir oyun anlayışı ile, bir savunmacı fazladan koruma sağlayacağı için Luka Modric’in rakip baskısını daha soğukkanlı yönetebilmesine yönelik bir tür ‘koruma’.
Padova ile yapılan ortak antrenmanda da görülen ilk yenilik, Tomori’nin yeniden sağ bek olarak kurgulanması oldu: eski Chelsea oyuncusu, uzun süre denenen bu yeni pozisyonda bu sezon yakında ilk maçına çıkabilir (muhtemelen 15 Ekim’de Salzburg’da). Zaten artık herkese ihtiyaç olacak. Ama gerçekten herkese.
Hutchinson ile özel çalışma
Lazio karşısında yaklaşık 15 dakikalık cesaret verici bir performansın ardından, Avrupa Ligi’nde Benfica’ya karşı ilk 11’de çıktığı maçta yaşanan hayal kırıklığı: Hutchinson, Milan’ın bir başka kısa ömürlü macerasına (editör notu: bir yenisine daha) dönüşme riskiyle karşı karşıya. Amorim, İngiliz-Amerikalı oyuncu üzerine oynadığı bahsi kazanmak istiyor ve bu 20 günde onunla çok çalıştı.
Hutchinson, Portekizli teknik adamın özellikle istemesiyle Milan’a geldi ve artık takıma katkı sağlamak için başka fırsatlar da bulacak. Özel ve detaylı bir çalışma sürecinin ardından Amorim, eski Nottingham Forrest oyuncusuna artık daha fazla güveniyor. Umut ise onun kazandıran bir yenilik haline gelebilmesi.
Cisse ve Camarda
Onları yanında bulamadı, çünkü 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda görev yapıyorlardı, ancak Amorim'in Cisse ve Camarda'yı daha iyi ve istikrarlı şekilde değerlendirmek için şimdiden aklında bir plan var. Verona'nın eski oyuncusu olan yetenek için, İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda Baldini ile görülen yolda ilerlenebilir: ortalamanın üzerindeki bitiricilik özelliklerinden yararlanmak için hareketli bir santrfor.
Portekizli teknik adam, basın toplantısında Camarda konusundaki sözlerinden geri adım atmadı: "Yeni oyuncularla ilgili soruları arkanızda duran Cardinale'e sorabilirsiniz (gülerek, editör notu). Benim tek odağım oynayacağımız maçlar, hem de çok fazla maç var, bu yüzden aralık ayı şu anda benim için yok. Camarda daha fazla oynayacak. Daha az maç oynadığımız ve dinlenmek için daha fazla zamanımızın olduğu bir dönemden çıkıyoruz. Camarda çok şey öğreniyor ama hazır. Şu ana kadar aldığı süreden daha fazla dakika oynayacak. Şimdi ile aralık arasında ne olacağını bilmiyorum, ben sadece mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyorum. Benim odağım bu. Bunu çok rotasyon yapan milli takım tecrübelerinden de görebiliriz, dolayısıyla tüm maçlarda aynı 11'le devam etmek imkânsız. Bunu ilk günden beri söylüyorum: Ondan çok şey bekliyorum ve değerini gösterecek".
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