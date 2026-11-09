Ligin ilk bölümünde Milan, Ruben Amorim'in kadrosundaki rotasyon seçeneklerini kısıtlayan çok sayıda sakatlıkla mücadele etmek zorunda kaldı. Saelemakers, Portekizli teknik direktörün emrine ancak sezonun son bölümünde dönebilir. Gabbia ve Chukwueze içinse 2-3 ay daha gerekecek. Tomori ve Loftus-Cheek ise aranın ardından takıma dönmek için ellerinden geleni yapacak.
AFP
Çeviri:
Milan'da Tomori ve Loftus-Cheek, Frosinone maçında forma giyebilmek için çalışıyor. Amorim, ikisinin de maça yetişmesini bekliyor
Gelecek maçlar
SON DURUM
Milan-Bologna maçında Fikayo Tomori'nin sağ uyluğunun iç kısmındaki bir fleksör kasında zedelenme meydana geldi. Kasım ortasında yeni bir kontrol yapılması planlanıyor: Eski Chelsea oyuncusunun, milli takım maçları için verilen aranın ardından 22 Kasım'da oynanacak Milan-Frosinone maçı öncesinde takımla çalışmalara dönme şansı yüksek.
Ruben Loftus-Cheek, Bournemouth maçının ardından sol uyluğunun iç kısmındaki bir fleksör kasında zedelenme yaşadı ve onun için de önümüzdeki günlerde yeni kontroller yapılması bekleniyor. Tomori gibi onun da hedefi, milli takım arasının ardından takıma dönmek.
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