Milan-Bologna maçında Fikayo Tomori'nin sağ uyluğunun iç kısmındaki bir fleksör kasında zedelenme meydana geldi. Kasım ortasında yeni bir kontrol yapılması planlanıyor: Eski Chelsea oyuncusunun, milli takım maçları için verilen aranın ardından 22 Kasım'da oynanacak Milan-Frosinone maçı öncesinde takımla çalışmalara dönme şansı yüksek.

Ruben Loftus-Cheek, Bournemouth maçının ardından sol uyluğunun iç kısmındaki bir fleksör kasında zedelenme yaşadı ve onun için de önümüzdeki günlerde yeni kontroller yapılması bekleniyor. Tomori gibi onun da hedefi, milli takım arasının ardından takıma dönmek.