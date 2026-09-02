Tomori’de eksik olmayan şey kesinlikle tutarlılık: Milan’a ve kırmızı-siyahlı renklere derinden bağlı olan savunmacı, Avrupa’yı yedi kez kazanan kulüpte kalmak için tüm teklifleri geri çevirdi. 2025 Ocak ayında, kulüpler arasında tam anlaşma sağlanmasına rağmen Tottenham’a transferini engelledi; bu yaz ise önce Lampard’ın Coventry’sini, ardından da tam olarak transferin son gününde baskısını boğucu seviyeye çıkaran Fulham’ı reddetti.
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Kadroya yeniden dahil edildi
Sonunda Tomori haklı çıktı. Chelsea karşısında hazırlık maçında Milan'ın aldığı ağır yenilginin ertesi günü İngiliz savunmacı, Amorim'in planlarında yer almayan 5 oyunculuk bir listeye (Fofana, Odogu, Gimenez ve Nkunku ile birlikte) dahil edilmişti. Eski Chelsea oyuncusunun hayal kırıklığı, Temmuz 2027'de sona erecek bir sözleşmesi bulunduğu için, gelecek transfer dönemlerinin hem teknik hem de ekonomik açıdan daha iyi bir çözüm bulmak adına daha cazip olacağını göz önünde bulundurarak, transferine tamamen karşı çıkmasıyla somutlaştı. On yedi gün sonra ise özellikle son haftada aranan savunmacının gelmemesi de dikkate alınarak kulüp onu yeniden kadroya dahil etme kararı aldı.
Bir aydır oynamıyor
Tomori, pazar günü Juventus’a karşı oynanacak maçta Amorim’in kullanımına hazır olacak mı? Teknik olarak evet, ancak temel bir noktayı göz ardı etmemek gerekiyor: Tomori’nin oynadığı son maç, geçen 5 Ağustos’ta Avustralya’da Inter’e karşı oynanan derbiydi. Fik, kaçınılmaz olarak hem fiziksel açıdan hem de yeni Portekizli teknik adamla az çalıştığı için taktik bilgi bakımından geride.
Bir ilişkinin yeniden inşa edilmesi gerekiyor.
Tomori, Milan’ın görevlendirdiği kondisyonerlerle iyi çalıştı ve takım arkadaşlarının form düzeyini yakalamak için çok fazla zamana ihtiyaç duymayacak. Yeniden inşa edilmesi gereken şey ise oyuncunun mental yönü ve karşılıklı güven ilişkisi: her oyuncunun, kendi kapasitesine ve kendi performans standartlarına göre performans gösterebilmesi için iyi durumda olması gerekir.
Tomori, geleceğini menajerleriyle değerlendirmek için dün Londra’daydı ve şimdi Milan’ı yeniden sırtlamak üzere İtalya’ya dönmeye hazırlanıyor.
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