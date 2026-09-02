Tomori, Milan’ın görevlendirdiği kondisyonerlerle iyi çalıştı ve takım arkadaşlarının form düzeyini yakalamak için çok fazla zamana ihtiyaç duymayacak. Yeniden inşa edilmesi gereken şey ise oyuncunun mental yönü ve karşılıklı güven ilişkisi: her oyuncunun, kendi kapasitesine ve kendi performans standartlarına göre performans gösterebilmesi için iyi durumda olması gerekir.





Tomori, geleceğini menajerleriyle değerlendirmek için dün Londra’daydı ve şimdi Milan’ı yeniden sırtlamak üzere İtalya’ya dönmeye hazırlanıyor.