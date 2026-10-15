24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
CM Grafica Theo Hernandez Al Hilal Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Milan'da Theo Hernandez, Thiaw ve Morata'nın ayrılıklarının gerçek rakamları: 2026 bilançosundaki resmi veriler, Colombo ve Pobega'dan da gelir

AC Milan
M. Thiaw
T. Hernandez
A. Jimenez
A. Morata
Transfers
Como
Bologna
Genoa

Thiaw, Theo'dan daha yüksek bedelle satıldı; Morata ve Emerson Royal ise nasıl da ucuza elden çıkarıldı!

30 Haziran 2026'da kapanan ve Milan hissedarlar kurulunun onayına sunulacak mali tablonun ayrıntılarında, Igli Tare yönetiminde tamamlanan çok sayıda oyuncu çıkışına ilişkin resmî veriler yer alıyor. Bunlar arasında bonservisiyle yapılan satışlar ve diğer kulüplerin satın alma opsiyonlarını kullanarak gerçekleştirdiği transferler de bulunuyor.


Bu rakamları açıklayan Radio Rossonera, tutarların 30 Haziran'dan sonra devreye girebilecek veya girmiş olabilecek çeşitli bonuslar hariç tutularak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Dolayısıyla bu bonuslar geçen sezonun mali tablosuna yansımıyor.


  • Bilanço ekside

    Milan'ın bilançosu uzun bir aradan sonra yeniden zarar yazdı. 2023'ten 2025'e kadar üst üste üç yıl kâr açıklayan kulübün 30 Haziran 2026 itibarıyla kaydettiği zarar yaklaşık 24 milyon avro oldu. Ciro yaklaşık 464 milyon avro düzeyinde gerçekleşirken, kupalara katılamaması nedeniyle gelirler 2025 bilançosuna kıyasla yaklaşık %6 azaldı.

  • Theo'dan çok Thiaw

    Reijnders'in Manchester City'ye satışının 2025 bilançosuna işlendiğini belirtelim. Kulübe en yüksek geliri sağlayan ayrılık, Malick Thiaw'ın bonuslar hariç 34,1 milyon avro karşılığında Newcastle'a transferi oldu.

    Bu tutar, Theo Hernandez'in Al-Hilal'e satışından elde edilen 25 milyon avronun çok üzerinde.

  • JIMENZ, OKAFOR VE EMERSON İLE MORATA'NIN ÇÖKÜŞÜ

    Bugün Fiorentina'da olan Alex Jimenez'in Bournemouth'a satış bedeli 20 milyon avronun altında, tam olarak 18,5 milyon avro. Okafor'un Leeds'e satışında ise rakam 18 milyon avroda kalıyor.

    Emerson Royal ve Morata'nın değerleri sert biçimde düştü. İki oyuncu, satın alınmalarından yalnızca bir yıl sonra sırasıyla 9 ve 11 milyon avroya yeniden satıldı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Adli, Pobega ve Colombo'dan da gelir

    Adli'nin Al Shabab'a transferi Milan'ın kasasına 5,2 milyon avro kazandırdı. Milan ayrıca Genoa'nın Colombo'nun bonservisini 7,6 milyon avroya, Bologna'nın ise Pobega'nın bonservisini 4,9 milyon avroya almasından gelir elde etti.