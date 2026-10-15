30 Haziran 2026'da kapanan ve Milan hissedarlar kurulunun onayına sunulacak mali tablonun ayrıntılarında, Igli Tare yönetiminde tamamlanan çok sayıda oyuncu çıkışına ilişkin resmî veriler yer alıyor. Bunlar arasında bonservisiyle yapılan satışlar ve diğer kulüplerin satın alma opsiyonlarını kullanarak gerçekleştirdiği transferler de bulunuyor.





Bu rakamları açıklayan Radio Rossonera, tutarların 30 Haziran'dan sonra devreye girebilecek veya girmiş olabilecek çeşitli bonuslar hariç tutularak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Dolayısıyla bu bonuslar geçen sezonun mali tablosuna yansımıyor.



