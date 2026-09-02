Milan'ın transfer dönemi, genel olarak bakıldığında fena değildi ama tamamlanmış da değil. Milan taraftarları arasında en yaygın düşünce bu. Cardinale ve Gardiner, Amorim'in tüm taleplerini karşılayamadı; Amorim, orta sahanın sol kanadından Ramos'un yedeğine, savunmadaki kritik bir takviyeye kadar çeşitli sorunlar barındıran bir kadroyla ekstra mesai yapmak zorunda kalacak.
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Milan’da sürpriz perde arkası: transferin son gününde Scalvini için girişim, işte detaylar
Scalvini için girişim
Giorgio Scalvini, Serie A’nın en iyi savunmacılarından biri ve bir süredir yeni ve daha iddialı bir profesyonel meydan okuma isteğini dile getiriyordu. Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre, AC Milan dün bu isteği yerine getirmeyi denedi. Buna rağmen Atalanta, 40 milyon euronun üzerinde bir bedel gerektiği yanıtını verdi; bu da daha sonra başka hedeflere yönelen bir kulüp için fazla bulundu.
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