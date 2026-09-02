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Atalanta BC v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Milan’da sürpriz perde arkası: transferin son gününde Scalvini için girişim, işte detaylar

AC Milan

Milan’da son 24 saat, savunmaya bir takviye yapmak için çeşitli girişimlerle geçti: Scalvini’yle ilgili bir perde arkası ortaya çıktı

Milan'ın transfer dönemi, genel olarak bakıldığında fena değildi ama tamamlanmış da değil. Milan taraftarları arasında en yaygın düşünce bu. Cardinale ve Gardiner, Amorim'in tüm taleplerini karşılayamadı; Amorim, orta sahanın sol kanadından Ramos'un yedeğine, savunmadaki kritik bir takviyeye kadar çeşitli sorunlar barındıran bir kadroyla ekstra mesai yapmak zorunda kalacak.



  • Scalvini için girişim

    Giorgio Scalvini, Serie A’nın en iyi savunmacılarından biri ve bir süredir yeni ve daha iddialı bir profesyonel meydan okuma isteğini dile getiriyordu. Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre, AC Milan dün bu isteği yerine getirmeyi denedi. Buna rağmen Atalanta, 40 milyon euronun üzerinde bir bedel gerektiği yanıtını verdi; bu da daha sonra başka hedeflere yönelen bir kulüp için fazla bulundu.

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