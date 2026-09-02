Giorgio Scalvini, Serie A’nın en iyi savunmacılarından biri ve bir süredir yeni ve daha iddialı bir profesyonel meydan okuma isteğini dile getiriyordu. Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre, AC Milan dün bu isteği yerine getirmeyi denedi. Buna rağmen Atalanta, 40 milyon euronun üzerinde bir bedel gerektiği yanıtını verdi; bu da daha sonra başka hedeflere yönelen bir kulüp için fazla bulundu.