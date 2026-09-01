Geçen 13 Ağustos'ta Milan, Amorim, Cardinale ve transfer çalışma grubu arasındaki bir toplantının ardından beş ismi kadro dışı bırakma kararı aldı: Odogu, Nkunku, Gimenez, Fofana ve Tomori. Sky Sport'un aktardığına göre sonuncusu, 17 gün sonra yeniden kadroya alınacak; Portekizli teknik adam ise basın toplantısında yöneltilen sorular üzerine, listelerle ilgili nedenler de dahil olmak üzere alınan bu kararda geri adım atılacağını reddetmişti.
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Milan'da sürpriz karar: Tomori, iki haftalık bireysel antrenmanın ardından yeniden kadroya alındı
Tekliflere hayır
Fikayo Tomori, yakın geçmişte olduğu gibi, Milan'da kalmak için tüm teklifleri her zaman geri çevirdi. Bu durum, Tottenham'a transferinin artık tamamen sonuçlandığı 2025 Ocak ayında da yaşanmıştı. Kulübün onu projeden dışlama kararına rağmen, hatta bunu bireysel antrenmanlarla somutlaşan sert bir tutumla uygulamasına karşın, eski Chelsea oyuncusu 1 Eylül günü yoğun şekilde bastıran Fulham'ınki gibi her teklifi geri gönderdi. Savunmanın merkezinde görev yapan oyuncu, şu anda transfer gerekçeleriyle Milan tarafından antrenmandan muaf tutulduğu için menajerleriyle birlikte Londra'da bulunuyor.
Kadroya geri dönüyor
Gabbia'nın en az iki hafta sahalardan uzak kalmasına neden olan sakatlığı ve son 48 saatte yeni bir savunmacıya ulaşmanın zorluğu, Milan'ı Tomori'yi yeniden kadroya katma kararı almaya itti. Bunun, oyuncunun mobbing gerekçesiyle dava açmasının önüne geçmek için alınmış prosedürel bir karar mı olduğu, yoksa teknik direktör Amorim tarafından listeye dahil edilip resmi maçlarda kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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