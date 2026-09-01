Fikayo Tomori, yakın geçmişte olduğu gibi, Milan'da kalmak için tüm teklifleri her zaman geri çevirdi. Bu durum, Tottenham'a transferinin artık tamamen sonuçlandığı 2025 Ocak ayında da yaşanmıştı. Kulübün onu projeden dışlama kararına rağmen, hatta bunu bireysel antrenmanlarla somutlaşan sert bir tutumla uygulamasına karşın, eski Chelsea oyuncusu 1 Eylül günü yoğun şekilde bastıran Fulham'ınki gibi her teklifi geri gönderdi. Savunmanın merkezinde görev yapan oyuncu, şu anda transfer gerekçeleriyle Milan tarafından antrenmandan muaf tutulduğu için menajerleriyle birlikte Londra'da bulunuyor.