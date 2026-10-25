Milan'da stratejist Amorim: Diawara, Hutchinson ve Bartesaghi, Şampiyonlar Ligi potasında kalmak için yeni kozlar

Milan, Udine'den yeniden özgüven kazandığını gösteren iki sonuçla ayrılıyor: Ligde hâlâ yenilgisiz ve daha az forma şansı bulan oyuncularından beklediği karşılığı aldı. En çok öne çıkan isim kuşkusuz Bartesaghi oldu. Sol açık olarak üstlendiği yeni rolde sergilediği etkileyici performans, Estupinan'ın zor bir dönemden geçtiği ve Moreira'nın fiziksel bir sorun yaşadığı şu günlerde Milan'a moral verdi. Savunmada katı görevlerle sınırlandırılmadığında fark yaratabileceğini gösteren Hutchinson da çok iyiydi. Bunlar, Amorim ile giderek daha fazla kenetlenen Milan için yeni seçenekler.