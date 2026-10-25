Maç sonunda TeleLombardia mikrofonlarına konuşan Cardinale'nin mutluluğu, Milan'ın Bornemouth karşısında aldığı ağır Avrupa Ligi yenilgisinin ardından yeniden başını kaldırdığı geceyi en iyi şekilde özetliyordu. Milan'ın sahibi, "Çok mutluyum, bütün hafta Milano'da kalacağım" dedi. Maç sonunda, Diawara'yı bekte görevlendirdiği ve Hutchinson'a sahada serbestçe hareket etme imkânı tanıdığı sürpriz kadroyla, gerileme içindeki ve giderek daha fazla zorlanan Udinese'ye karşı her alanda üstünlük sağlayan Amorim de övgü aldı.
Milan'da stratejist Amorim: Diawara, Hutchinson ve Bartesaghi, Şampiyonlar Ligi potasında kalmak için yeni kozlar
Fikirlerin cesareti
Bounemouth'taki 3-0 nedeniyle aldığı onca eleştiriye ve Moreira, Rabiot ile Gila'yı sakatlık nedeniyle bir anda kaybetme talihsizliğine rağmen Amorim çizgisinden sapmadı. Fikirlerini uygulama cesaretiyle iyi bir galibiyet aldı. Tomori'nin sağ bekte oynadığı, Serie A'daki ilk maçına çıkan Diawara'nın ise sol kanatta ilk 11'de başladığı dörtlü savunmayı kim bekliyordu? Milan, Udinese'ye karşı kanatları kapatarak rakibinin en önemli hücum silahını etkisiz hâle getirdi. Sonrası sağlamlık ve klas gösterisiydi. Modric ve Pulisc de maça Milan lehine yön verdi.
YENİ KAYNAKLAR
Milan, Udine'den yeniden özgüven kazandığını gösteren iki sonuçla ayrılıyor: Ligde hâlâ yenilgisiz ve daha az forma şansı bulan oyuncularından beklediği karşılığı aldı. En çok öne çıkan isim kuşkusuz Bartesaghi oldu. Sol açık olarak üstlendiği yeni rolde sergilediği etkileyici performans, Estupinan'ın zor bir dönemden geçtiği ve Moreira'nın fiziksel bir sorun yaşadığı şu günlerde Milan'a moral verdi. Savunmada katı görevlerle sınırlandırılmadığında fark yaratabileceğini gösteren Hutchinson da çok iyiydi. Bunlar, Amorim ile giderek daha fazla kenetlenen Milan için yeni seçenekler.
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