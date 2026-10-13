Strahinja Pavlovic, Milan ile sözleşmesini uzatıyor.Sky Sport'un haberine göre, sözleşmesi 2028'de sona erecek Sırp savunmacı, Milan ile yeni sözleşme imzalamak için kısa süre önce Casa Milan'a geldi. Pavlovic'in 2031'e kadar geçerli yeni bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Perşembe günü Avrupa Ligi'ndeki maçta eski takımına karşı oynayacak olan eski Salzburg oyuncusunun, yıllık net 1,7 milyon avroluk mevcut ücretini artırması bekleniyor.
Milan'da Strahinja Pavlovic, sözleşmesini 2031'e kadar uzatmak için kulüp binasında: Ayrıntılar
ÖNCELİK MİLAN
Pavlovic, 2024 yazında Milan'a katıldı. Fonseca ve Conceiçao yönetimindeki ilk yılı inişli çıkışlı geçti. Geçen sezon Massimiliano Allegri'nin teknik direktörlüğünde savunmanın güvenilir isimlerinden biri hâline geldi. Bu yıl ise takımın başındaki Ruben Amorim'in savunma hattının güçlü yanlarından biri. Milan formasıyla lig ve kupalarda çıktığı 80 maçta 7 gol attı. Geçen nisan ayında geleceği hakkında şunları söylemişti: "Milan'da uzun süre kalmak istediğimi düşünüyorum. Şehri, buradaki ortamı ve taraftarlarımızı seviyorum. Burada çok mutluyum ve Milan'la kazanmak istiyorum." Sportmediaset'e konuşan Pavlovic, "Maç sonunda taraftarlarla tezahürat yapmak mı? Partizan'dayken de oluyordu. Taraftarlarımızla birlik olmalıyız." dedi.
NE KADAR KAZANIYOR
Pavlovic, Milan'da kalmak için Premier League'i reddetti. La Gazzetta dello Sport'a göre yeni anlaşmayla net yaklaşık 3 milyon avro kazanması bekleniyor.
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