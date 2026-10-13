Pavlovic, 2024 yazında Milan'a katıldı. Fonseca ve Conceiçao yönetimindeki ilk yılı inişli çıkışlı geçti. Geçen sezon Massimiliano Allegri'nin teknik direktörlüğünde savunmanın güvenilir isimlerinden biri hâline geldi. Bu yıl ise takımın başındaki Ruben Amorim'in savunma hattının güçlü yanlarından biri. Milan formasıyla lig ve kupalarda çıktığı 80 maçta 7 gol attı. Geçen nisan ayında geleceği hakkında şunları söylemişti: "Milan'da uzun süre kalmak istediğimi düşünüyorum. Şehri, buradaki ortamı ve taraftarlarımızı seviyorum. Burada çok mutluyum ve Milan'la kazanmak istiyorum." Sportmediaset'e konuşan Pavlovic, "Maç sonunda taraftarlarla tezahürat yapmak mı? Partizan'dayken de oluyordu. Taraftarlarımızla birlik olmalıyız." dedi.