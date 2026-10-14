Yüz yılı aşkın tarihinde ilk kez, AC Milan sponsorluk gelirlerinde 100 milyon euro sınırını aştı. Bu, kulübün yönetim kurulu tarafından onaylanan 2025/26 mali yılına ilişkin finansal tablosundaki en dikkat çekici verilerden biri.

Bu sonuç, Milan'ın geçen sezon Avrupa kupalarında, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde yer almamasının damga vurduğu bir mali yılda kulübün ticari biriminin çalışmalarını pekiştiriyor. Bu olumsuz etkiye rağmen AC Milan sezonu 464,6 milyon euro gelirle kapatarak önceki iki rekor sezonundaki seviyelerini korudu. Bu rakam, 2023/24'e göre %1,7 artarken 2024/25'e göre %6 geriledi.

Gelirlerin bu seviyede kalmasını sağlayan başlıca unsur, Avrupa kupalarına katılımla daha az doğrudan bağlantılı faaliyetler oldu. Sponsorluklar da bunlar arasında en belirleyici kalemlerden biri.