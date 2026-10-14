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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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Milan'da sponsorluk gelirleri ilk kez 100 milyon euroyu aştı: Kulübün rakamlarına ilişkin analiz

AC Milan

Milan'ın giderek genişleyen iş ortaklığı portföyü: Red Bird gelirleri böyle artırdı

Yüz yılı aşkın tarihinde ilk kez, AC Milan sponsorluk gelirlerinde 100 milyon euro sınırını aştı. Bu, kulübün yönetim kurulu tarafından onaylanan 2025/26 mali yılına ilişkin finansal tablosundaki en dikkat çekici verilerden biri.

Bu sonuç, Milan'ın geçen sezon Avrupa kupalarında, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nde yer almamasının damga vurduğu bir mali yılda kulübün ticari biriminin çalışmalarını pekiştiriyor. Bu olumsuz etkiye rağmen AC Milan sezonu 464,6 milyon euro gelirle kapatarak önceki iki rekor sezonundaki seviyelerini korudu. Bu rakam, 2023/24'e göre %1,7 artarken 2024/25'e göre %6 geriledi.

Gelirlerin bu seviyede kalmasını sağlayan başlıca unsur, Avrupa kupalarına katılımla daha az doğrudan bağlantılı faaliyetler oldu. Sponsorluklar da bunlar arasında en belirleyici kalemlerden biri.

  • Çok daha geniş bir portföy

    Ekonomik değeri en yüksek iş birlikleri arasında Milan'ın ana sponsoru Emirates ile teknik sponsoru Puma yer alıyor. Tahminlere göre Emirates anlaşmasının değeri yıllık yaklaşık 35 milyon avro. Puma ile yapılan anlaşma ise sabit ödeme ve bonuslar hesaba katıldığında Milan'a sezon başına yaklaşık 30 milyon avronun üzerinde gelir sağlıyor.

    Bir diğer köklü iş birliği de Milan'ın resmî partneri ve kol sponsoru MSC Crociere ile yürütülüyor. Bu anlaşma yakın zamanda 2027'ye kadar yenilendi. Milan'ın forma sponsorları arasında, formanın sırt bölümünde yer alan Bitpanda da bulunuyor. Bu anlaşmanın değeri sezon başına yaklaşık 5 milyon avro. Kadın takımında ise Banco BPM, Milan Women'ın forma ana sponsoru.

  • YENİ ANLAŞMALAR

    Milan durmuyor, hamlelerini ikiye katlıyor. Yeni anlaşmalar arasında, kulübün premium iş ortağı ve resmî çevrim içi işlem ortağı olarak katılan FPG Fortune Prime Global ile yapılan anlaşma da var. AC Milan'ın küresel iş ortakları arasına resmî klasik giyim ortağı olarak katılan Boggi Milano ile yapılan yeni anlaşma da ekonomik açıdan büyük önem taşıyor.

    Bir diğer önemli katılım ise premium iş ortağı ve resmî lojistik ortağı olan DHL'den geldi. İş birliği yenilemelerinde ise BMW Italia, 2021'de başlayan ortaklığını üst üste altıncı yıl için sürdürdüğünü doğruladı. Şirket, 2026/27 sezonunda da kulübün premium iş ortağı ve resmî otomotiv ortağı olarak kalacak.

  • Bilet satışları rekor düzeyde

    Mali tablonun ticari kalemi, San Siro'daki taraftarların güçlü bağlılığından da açıkça yararlanıyor. Serie A maçlarından elde edilen bilet gelirleri artarken AC Milan, maç başına 72 bini aşkın seyirciyle üst üste ikinci yıl ligin en yüksek seyirci ortalamasına sahip kulübü olmayı sürdürüyor.

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