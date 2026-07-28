Sosyal medya çağında, resmi kanallar için yapılan en masum tercih bile taraftar kitlesinde birbirine zıt duygular yaratıyor. Maignan söz konusu olduğunda ise durum, transfer döneminin tam ortasında olmamız nedeniyle Milan taraftarları arasında daha da fazla ses getirdi: Iron Mike, birkaç gündür Instagram profilindeki tüm paylaşımları ve Milan’a (ve Fransa’ya, editör notu) dair her türlü referansı sildi. Ancak bu yanlış bir alarm; Fransız kaleciden, via Aldo Rossi’deki kulübün yeni yönetimine karşı yaygın bir rahatsızlık içinde olduğuna dair net ve resmi sinyaller gelmedi.
Çeviri:
Milan'da sosyal medyada Maignan bilmecesi: tüm fotoğraflarını ve Milan'a dair tüm referansları sildi. Amorim ve Cardinale'den mesaj, işte yaşananlar
VAKA YOK
Ruben Amorim ve Gerry Cardinale, gelecek sezon öncesinde kendisine duydukları tam güveni yinelemek için bu yaz boyunca Mike Maignan 'a birden fazla SMS gönderdi. Fransız kaleciden de transfer piyasasına ilişkin özel bir talep gelmedi: Milan, ocak ayında imzalanan ve 2031 yazında sona erecek yeni sözleşmenin önemli yenilemesine bağlı kalıyor. Dolayısıyla eski Lille oyuncusunun geleceğiyle ilgili hiçbir sorun yok.
KAPTAN VE LİDER
Gerry Cardinale, kısa süre önce Luka Modric dosyasında da gösterdiği gibi, takımın güçlü yanları ve karizmatik liderleri olarak gördüğü isimlerden vazgeçmeyi düşünmüyor. Amorim de, geçen sezonun trajikomik finalinin yarattığı hayal kırıklığını çabucak geride bırakması gereken bir grubun kaptanlığı için Mike Maignan'ı şimdiden seçti. Maignan, Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından şu anda tatilde ve yeni sezonun resmen başlamasından birkaç gün önce, ağustos ortasında Milanello'da olması bekleniyor. Sosyal medyada alınan kararlar ne olursa olsun...
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