Milan'da sosyal medyada Maignan bilmecesi: tüm fotoğraflarını ve Milan'a dair tüm referansları sildi. Amorim ve Cardinale'den mesaj, işte yaşananlar

Sosyal medya çağında, resmi kanallar için yapılan en masum tercih bile taraftar kitlesinde birbirine zıt duygular yaratıyor. Maignan söz konusu olduğunda ise durum, transfer döneminin tam ortasında olmamız nedeniyle Milan taraftarları arasında daha da fazla ses getirdi: Iron Mike, birkaç gündür Instagram profilindeki tüm paylaşımları ve Milan’a (ve Fransa’ya, editör notu) dair her türlü referansı sildi. Ancak bu yanlış bir alarm; Fransız kaleciden, via Aldo Rossi’deki kulübün yeni yönetimine karşı yaygın bir rahatsızlık içinde olduğuna dair net ve resmi sinyaller gelmedi.