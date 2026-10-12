Dört maçta 3 gol attığı Portekiz millî takımıyla geçirdiği etkileyici dönemin ardından, dün Sassuolo karşısında Milan formasıyla bugüne kadar yaşadığı tüm zorluklar Gonçalo Ramos için yeniden ortaya çıktı. Eski PSG oyuncusu, Venezia ile oynanan ikinci hafta maçından bu yana gol atamıyor: 40 gün ve 450 dakikadır gol sevinci yaşayamadı. 10 kilometreden fazla koştuğu, her zamanki özverili performansı da pek işe yaramadı: Milan, dokuz numarasının gollerinden vazgeçemez.
Bugün Ramos'u suçlamak en kolay yol. Ancak verilere bakıldığında bu yaklaşım, Milan'ın sezonun başında ortaya koyduğu performansların anlattıklarından en uzak olanı.