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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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Milan'da sorun Ramos değil, hücum oyunu: Amorim'in hücuma dönük orta saha ve forvet hattında kaliteli seçenekleri az; veriler

AC Milan

Ramos 450 dakikadır gol atamıyor: Portekizli forvet, Milan'dan kaynaklanan yapısal sorunların da bedelini ödüyor

Dört maçta 3 gol attığı Portekiz millî takımıyla geçirdiği etkileyici dönemin ardından, dün Sassuolo karşısında Milan formasıyla bugüne kadar yaşadığı tüm zorluklar Gonçalo Ramos için yeniden ortaya çıktı. Eski PSG oyuncusu, Venezia ile oynanan ikinci hafta maçından bu yana gol atamıyor: 40 gün ve 450 dakikadır gol sevinci yaşayamadı. 10 kilometreden fazla koştuğu, her zamanki özverili performansı da pek işe yaramadı: Milan, dokuz numarasının gollerinden vazgeçemez.


Bugün Ramos'u suçlamak en kolay yol. Ancak verilere bakıldığında bu yaklaşım, Milan'ın sezonun başında ortaya koyduğu performansların anlattıklarından en uzak olanı.

  • RAKAMLAR

    Mapei Stadyumu'nda oynanan 90 dakika ve uzatma dakikalarında Ramos'un bir dakika içinde esasen yalnızca iki fırsatı oldu. İkisi de ilk yarının sonunda geldi: İlki, sol ayağıyla çektiği ve Muric'in kurtardığı şuttu; bu şut, başarılı bir bireysel aksiyonun ardından geldi. İkincisi ise yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuydu; Muric bunu da kurtardı. Eski PSG oyuncusu ikinci pozisyonda açıkça daha iyisini yapabilirdi.

    Ramos'un bir yandan performansını yükseltmesi, diğer yandan takımın da onu daha fazla ve daha iyi beslemesi gerekiyor. Dün Portekizli millî oyuncu oyun içinde de pek görünmedi: Her zamanki gibi çok hareketliydi ancak takım arkadaşları onu çok nadir topla buluşturdu.

    90 dakikada topa yalnızca 34 kez dokundu, takım arkadaşlarına 14 pas verdi ve 4 kez çalım denedi ancak hiçbirinde başarılı olamadı.

  • HÜCUMDA AZ SAYIDA KALİTELİ SEÇENEK

    Amorim ve Cardinale'nin Nkunku'yu yalnızca kiralık olarak Leipzig'e gönderme kararı (maaşının %60'ını da Milan karşılayacak şekilde) muhtemelen yanlıştı. Milan'ın hücumda kullanabileceği gerçekten çok az kozu var: Loftus-Cheek güven vermiyor, Hutchinson ise bugüne kadar pek bir şey gösteremedi. Pulisic dışında Milan'ın hücuma dönük orta saha oyuncularının gol potansiyeli düşük. Cissè önemli bir seçenek, ancak genç yaşı göz önüne alınarak fiziksel olarak en iyi seviyesine çıkarılması ve dengeli biçimde kullanılması gerekiyor. Camarda'ya bu kadar az süre verilmesi de şaşırtıcı; dün de maçın 94 dakikasının tamamını yedek kulübesinde geçirdi.

  • Amorim'in sorumlulukları

    Amorim’in sorumluluğu açık, ancak bunu analiz edip bağlamına oturtmak gerekiyor: Milan’ın 9 numara sorunu uzun yıllardır sürüyor. Portekizli teknik direktör, kadronun oluşturulmasında ve bazı oyuncuların takımda tutulması kararında başlıca isimlerden biriydi. Şimdi Ramos’un gol atmasını sağlayacak koşulları yaratmak için hem taktiksel hem de oyun anlayışı açısından çözümler bulması gerekiyor. Üstelik Goncalo’ya sezon boyunca eşlik edecek beklentilerin ağırlığı düşünüldüğünde, Ramos’un çok sayıda gol atması gerekiyor.

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