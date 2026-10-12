Mapei Stadyumu'nda oynanan 90 dakika ve uzatma dakikalarında Ramos'un bir dakika içinde esasen yalnızca iki fırsatı oldu. İkisi de ilk yarının sonunda geldi: İlki, sol ayağıyla çektiği ve Muric'in kurtardığı şuttu; bu şut, başarılı bir bireysel aksiyonun ardından geldi. İkincisi ise yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuydu; Muric bunu da kurtardı. Eski PSG oyuncusu ikinci pozisyonda açıkça daha iyisini yapabilirdi.

Ramos'un bir yandan performansını yükseltmesi, diğer yandan takımın da onu daha fazla ve daha iyi beslemesi gerekiyor. Dün Portekizli millî oyuncu oyun içinde de pek görünmedi: Her zamanki gibi çok hareketliydi ancak takım arkadaşları onu çok nadir topla buluşturdu.

90 dakikada topa yalnızca 34 kez dokundu, takım arkadaşlarına 14 pas verdi ve 4 kez çalım denedi ancak hiçbirinde başarılı olamadı.