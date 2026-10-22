Rabiot, hem Reggio Emilia'deki Sassuolo maçının hem de San Siro'daki Atalanta maçının ardından takım arkadaşlarını uyarmıştı: Bu takımın zihniyet sorunu var. Milan'ın neredeyse tüm sezonu ikinci ve üçüncü sıralarda geçirdikten sonra mücadeleyi bırakıp Şampiyonlar Ligi potasının dışına çıktığı geçen sezonun etkileri hâlâ sürüyor. Baştan aşağı değişen ilk 11'e rağmen, Bournemouth gibi taktik açıdan iyi hazırlanmış bir takıma karşı çok daha farklı bir performans ve dikkat gerekiyordu. Başta Maignan olmak üzere takımın liderlerinden.
Milan'da sorun hâlâ zihniyet: Amorim, Maignan ve takımın diğer sözde liderlerine de yükleniyor
Amorim, Maignan'a karşı
Hakemin fazlasıyla katı ve sert yönetimi, belki de ağır bir kırmızı kart tartışılabilir ama Maignan'ın çılgınca hareketi ortada. Fransız kaleci, takımının rakibe teslim oluşundan dolayı kuşkusuz gergindi. Ancak bu, Adams'a yönelik böylesine göz göre göre yaptığı hareketi haklı çıkaramaz. Maç sonunda Amorim de aynı görüşteydi: "Sahada 11'e 11 kalmalıyız. Özellikle tecrübeli oyuncular buna dikkat etmeli. Ama tekrar söylüyorum, bugün ortada maç diye bir şey yoktu. Şimdi önümüzde başka maçlar var: enerjimizi
toparlayıp hemen sıradaki maçı düşünmeliyiz. Doğru, bir kişi eksikken pres yapmaya çalışırken çok çaba harcamak ve koşmak zorunda kaldık. Gerçekten de her açıdan kötü bir performanstı. Ama şimdi bunu geride bırakıp lige odaklanalım."
Sonuç vermeyen ısrar
Bounrmouth'ta sahaya çıkan en deneyimli oyuncular arasında, eleştirilerin hedefi olan ancak Amorim'in güçlü biçimde savunduğu Estupinan ve Loftus-Cheek de vardı. Portekizli teknik direktör, onlara sahada süre vermekte ısrar ediyor ancak karşılığında yalnızca yetersiz performanslar alıyor. Zihniyet ve tempo değişikliği, daha güvenilir oyuncular aramaktan da geçebilir mi? Udinese, Bologna ve Inter ile oynanacak üç maç bize daha fazlasını gösterecek.
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