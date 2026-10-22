Hakemin fazlasıyla katı ve sert yönetimi, belki de ağır bir kırmızı kart tartışılabilir ama Maignan'ın çılgınca hareketi ortada. Fransız kaleci, takımının rakibe teslim oluşundan dolayı kuşkusuz gergindi. Ancak bu, Adams'a yönelik böylesine göz göre göre yaptığı hareketi haklı çıkaramaz. Maç sonunda Amorim de aynı görüşteydi: "Sahada 11'e 11 kalmalıyız. Özellikle tecrübeli oyuncular buna dikkat etmeli. Ama tekrar söylüyorum, bugün ortada maç diye bir şey yoktu. Şimdi önümüzde başka maçlar var: enerjimizi

toparlayıp hemen sıradaki maçı düşünmeliyiz. Doğru, bir kişi eksikken pres yapmaya çalışırken çok çaba harcamak ve koşmak zorunda kaldık. Gerçekten de her açıdan kötü bir performanstı. Ama şimdi bunu geride bırakıp lige odaklanalım."