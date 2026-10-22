Rabiot, hem Reggio Emilia'daki Sassuolo maçının hem de San Siro'daki Atalanta maçının ardından takım arkadaşlarını uyarmıştı: Bu takımın zihniyet sorunu var. Milan'ın neredeyse bütün sezonu ikinci ve üçüncü sıralarda geçirdikten sonra düşüşe geçip Şampiyonlar Ligi potasının dışında kaldığı geçen sezon, geride bazı izler bıraktı. Kadroda köklü değişiklikler yapılmış olsa da taktik açıdan hazırlıklı bir takım olan Bournemouth karşısında çok daha farklı bir performans ve dikkat gerekiyordu. Öncelikle de Maignan gibi liderlerden.
Milan'da sorun hâlâ zihniyet: Amorim, Maignan'a ve takımın sözde diğer liderlerine de yükleniyor
AMORIM İLE MAIGNAN KARŞI KARŞIYA
Hakemin fazlasıyla katı ve sert yönetimi, belki de ağır bir kırmızı kart üzerine uzun uzun tartışılabilir ama Maignan'ın çılgınca hareketi ortada. Fransız kaleci, takımının rakibe teslim oluşundan dolayı kuşkusuz gergindi ancak bu, Adams'a yönelik hareketini böylesine açık biçimde yapmasını haklı çıkarmaz. Maç sonunda Amorim de aynı görüşteydi: "Sahada 11'e 11 kalmalıyız. Özellikle de deneyimli oyuncuların buna dikkat etmesi gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum, bugün maç diye bir şey yoktu. Önümüzde başka maçlar var: Enerjimizi toparlayıp hemen bir sonraki maçı düşünmeliyiz. Evet, bir kişi eksikken pres yapmaya çalışarak çok mücadele etmek ve koşmak zorunda kaldık. Gerçekten de her açıdan kötü bir performanstı. Ama şimdi bu sayfayı kapatıp lige odaklanalım."
Sonuç vermeyen ısrar
Bounrmouth'ta sahaya çıkan en deneyimli oyuncular arasında, eleştirilerin hedefi olan ancak Amorim'in kararlılıkla savunduğu Estupinan ve Loftus-Cheek de vardı. Portekizli teknik direktör, onlara sahada yer ve süre vermekte ısrar ediyor ancak karşılığında yalnızca yetersiz performanslar alıyor. Zihniyet değişimi ve vites yükseltmek, daha güvenilir oyuncular aramaktan da geçiyor olabilir mi? Udinese, Bologna ve Inter ile oynanacak önümüzdeki üç maç bize bu konuda daha fazlasını gösterecek.
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