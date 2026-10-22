Hakemin fazlasıyla katı ve sert yönetimi, belki de ağır bir kırmızı kart üzerine uzun uzun tartışılabilir ama Maignan'ın çılgınca hareketi ortada. Fransız kaleci, takımının rakibe teslim oluşundan dolayı kuşkusuz gergindi ancak bu, Adams'a yönelik hareketini böylesine açık biçimde yapmasını haklı çıkarmaz. Maç sonunda Amorim de aynı görüşteydi: "Sahada 11'e 11 kalmalıyız. Özellikle de deneyimli oyuncuların buna dikkat etmesi gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum, bugün maç diye bir şey yoktu. Önümüzde başka maçlar var: Enerjimizi toparlayıp hemen bir sonraki maçı düşünmeliyiz. Evet, bir kişi eksikken pres yapmaya çalışarak çok mücadele etmek ve koşmak zorunda kaldık. Gerçekten de her açıdan kötü bir performanstı. Ama şimdi bu sayfayı kapatıp lige odaklanalım."



