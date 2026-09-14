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ibrahimovic⒞Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Milan’da son gelişme: Ibrahimovic geri döndü, bugün antrenmandaydı, çarşamba günü Benfica maçını tribünden izleyecek

AC Milan
Z. Ibrahimovic

İsveçli oyuncu altı aydır Milanello'dan uzaktı

Zlatan Ibrahimovic bu sabah, Massimiliano Allegri ile yaşadığı ve Milan’ın geçen sezonunun son bölümünü ciddi şekilde etkileyen tartışmanın ardından, altı aydan uzun bir süre sonra ilk kez Milanello’ya döndü. Takımın günlük rutininden uzak kalmasına rağmen, Ibra, Gerry Cardinale ve RedBird arasındaki iş birliği hiç kesilmedi. RedBird Kıdemli Danışmanı’nın Milanello’ya dönüşü, İsveçli ile Milan arasındaki ilişkide yeni bir adımı işaret ediyor. Nitekim Ibrahimovic, geçen sezonun sona ermesinin ardından Milan’da yaşanan kurumsal dönüşüm sürecinde Cardinale’nin ilk danışmanı olmuştu.


Sky’ın aktardığına göre bugün Ibrahimovic, Ruben Amorim’in takımının antrenmanını saha kenarından takip etti ve çarşamba günü de Avrupa Ligi’nin lig aşamasındaki ilk hafta kapsamında oynanacak Milan-Benfica maçında San Siro’da olacak.

  • Her hâlükârda, İsveçlinin kulüp yönetiminde yeniden birinci elden bir dönüş yapması ihtimal dahilinde değil:yönetim tamamen Cardinale'in elinde, ona CEO Calvelli destek veriyor. Bu yüzden İsveçli, Elliott ve onun güçlü isimlerinden biri olan Furlani ile paylaşılan yönetim modeline kıyasla bir adım geri attı. Ibra'nın CEO, sportif direktör ya da teknik direktör seçiminde son sözü söyleme yetkisi yok ve hiçbir zaman da olmadı. Ancak aynı kulüpte bu kadar uzun süre 360 derecelik merkezi bir rolü sürdürürseniz, görüşünüzün ağırlığı olduğu da bir o kadar açık. Ve Zlatan'ın figürü düşünüldüğünde, bu ağırlık hâlâ önemli.

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