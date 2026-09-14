Zlatan Ibrahimovic bu sabah, Massimiliano Allegri ile yaşadığı ve Milan’ın geçen sezonunun son bölümünü ciddi şekilde etkileyen tartışmanın ardından, altı aydan uzun bir süre sonra ilk kez Milanello’ya döndü. Takımın günlük rutininden uzak kalmasına rağmen, Ibra, Gerry Cardinale ve RedBird arasındaki iş birliği hiç kesilmedi. RedBird Kıdemli Danışmanı’nın Milanello’ya dönüşü, İsveçli ile Milan arasındaki ilişkide yeni bir adımı işaret ediyor. Nitekim Ibrahimovic, geçen sezonun sona ermesinin ardından Milan’da yaşanan kurumsal dönüşüm sürecinde Cardinale’nin ilk danışmanı olmuştu.





Sky’ın aktardığına göre bugün Ibrahimovic, Ruben Amorim’in takımının antrenmanını saha kenarından takip etti ve çarşamba günü de Avrupa Ligi’nin lig aşamasındaki ilk hafta kapsamında oynanacak Milan-Benfica maçında San Siro’da olacak.