Milan’da sol kanat için yeni isim: Borussia Dortmund’un jokeri Svensson beğeniliyor

Svensson esas olarak hücuma çıkan bir bek olarak yetişti, ancak kariyeri boyunca tam anlamıyla bir joker oyuncuya dönüştü: yüksek temposu ona orta sahada da oynama imkânı veriyor, oyun okuması çok iyi ve dikkat çekici bir dayanıklılığa sahip. Dün Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’e karşı oynanan maçta üçlü savunmanın sol stoperi olarak görev yaparken 7’lik bir performans ortaya koydu.





Belirgin atletik özellikleri, net taktik zekâsı ve oyunun yönünü hızla değiştirebilme becerisi, Svensson’ı Amorim’in 3-4-2-1 sisteminde tüm koridoru kullanan bir kanat oyuncusu rolü için doğru özelliklere sahip bir futbolcu hâline getiriyor. Bu profil, Portekizli teknik adamın benimsediği oyun mekanizmalarına mükemmel şekilde uyum sağlar; zira bu teknik adam, en geniş oyunu sağlayabilen, sürekli ileri çıkış yapabilen ve savunma aşamasında büyük katkı sunabilen oyuncuları aramaya her zaman önem verdi.





Fussballdaten’in haberine göre Svensson’ın bonservis değeri 40 ila 45 milyon euro arasında değişiyor.