Roma bir günde inşa edilmedi. Milan cephesinde bu söz, Cardinale'nin Amorim ve entegre çalışma grubuyla birlikte, geçen yaz transfer döneminde kış transfer penceresinde bütçe açısından belirgin bir sınırlama olmaksızın nokta atışı takviyelerle daha da güçlendirilecek bir takımın temellerini atmasını anlatmak için kusursuz kabul ediliyor.
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Milan’da sol kanat için yeni isim: Borussia Dortmund’un jokeri Svensson beğeniliyor
Sola dönüş##
Dün Portekiz’den gelen haberler, Milan ile Benfica arasında Estupinan’ın transferi için yürütülen görüşmelerin Amorim’in isteği doğrultusunda ancak son anda sonuçsuz kalmasının, Milan’ın sol kanadını yetersiz gördüğünü ve sahanın o bölgesine müdahale etme niyetinde olduğunu doğruladığını gösteriyor. Ekvador Milli Takımı oyuncusu, mevcut durumda Bartesaghi’ye kıyasla daha fazla güvence veriyor ancak yönetimin planlarında kalite seviyesini daha da yukarı çekmek var.
SVENSSON FİKRİ
Milan ve Juventus yönetiminin radarına giren isimler arasında, Borussia Dortmund forması giyen İsveçli kanat oyuncusu Daniel Svensson öne çıkıyor. Milan'ın Daniel Svensson'a ilgisini, transfer piyasasına odaklanan Alman portalı Fussballdaten duyurdu. Haberde yer alan bilgilere göre Milan'ın oyuncu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Svensson, 2025 Şubat ayında Danimarka ekibi Nordsjælland'dan kiralık olarak Almanya'ya gelmiş ve o tarihten bu yana Borussia Dortmund forması giyiyor. Sezon sonunda Borussia Dortmund, 2002 doğumlu oyuncunun performansından etkilenerek 6,5 milyon euro karşılığındaki satın alma opsiyonunu kullandı.
SVENSSON KİM?
Svensson esas olarak hücuma çıkan bir bek olarak yetişti, ancak kariyeri boyunca tam anlamıyla bir joker oyuncuya dönüştü: yüksek temposu ona orta sahada da oynama imkânı veriyor, oyun okuması çok iyi ve dikkat çekici bir dayanıklılığa sahip. Dün Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’e karşı oynanan maçta üçlü savunmanın sol stoperi olarak görev yaparken 7’lik bir performans ortaya koydu.
Belirgin atletik özellikleri, net taktik zekâsı ve oyunun yönünü hızla değiştirebilme becerisi, Svensson’ı Amorim’in 3-4-2-1 sisteminde tüm koridoru kullanan bir kanat oyuncusu rolü için doğru özelliklere sahip bir futbolcu hâline getiriyor. Bu profil, Portekizli teknik adamın benimsediği oyun mekanizmalarına mükemmel şekilde uyum sağlar; zira bu teknik adam, en geniş oyunu sağlayabilen, sürekli ileri çıkış yapabilen ve savunma aşamasında büyük katkı sunabilen oyuncuları aramaya her zaman önem verdi.
Fussballdaten’in haberine göre Svensson’ın bonservis değeri 40 ila 45 milyon euro arasında değişiyor.
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