Fikayo Tomori'nin hikâyesi, geçen yaz anlatılan en inanılmaz hikâyelerden biri. Milan, başta Gerry Cardinale'nin, ardından da Ruben Amorim'in isteğiyle onu gözden çıkarmış, hatta Milanello'da takımdan ayrı çalıştırmıştı. Ancak savunmaya son dakika hiçbir transferi bitiremeyince 2 Eylül'de apar topar yeniden kadroya dahil etti. Tüm bunlar olurken oyuncu da, kulübün izniyle, ailesi ve menajerleriyle birlikte bir çözüm aramak için Londra'ya uçuyordu. Sonunda ise Milan'da kalarak haklı çıkan taraf o oldu; çünkü kalmak istediği yer orasıydı.
Milan’da şimdi Tomori ile ne olacak? Sözleşmesinin son yılına giren savunmacı, ekim ayındaki zorlu fikstürde sahalara dönecek
NE OLMUŞTU
Tomori bu sezon henüz ilk maçına çıkmadı ve son karşılaşması, 24 Mayıs'ta Cagliari'ye karşı sahasında alınan ve takımın puan tablosunda ilk dört sıranın dışında kalmasını, dolayısıyla da Şampiyonlar Ligi'nden mahrum kalmasını kesinleştiren sansasyonel yenilgi oldu. Tomori ile Milan arasındaki ilişkinin olumsuz yönde kırılma noktası da bu tarihte yaşandı: Allegri, sezonun son bölümündeki yetersiz performansını ve antrenmanlarda hoş karşılanmayan bazı tavırlarını zaten bildirmişti. Milanello'dan gelen raporları dinleyen Gerry Cardinale, İngiliz savunmacıyı geçen sezonki sportif başarısızlığın sorumluları listesine koydu: işte bu yüzden hemen transfer listesine konuldu.
Şimdi ne olacak?
Kadroya yeniden alınmasından bugüne kadar Tomori her zaman maç kadrosunda yer aldı ancak hâlâ sahaya hiç adım atmadı. Ancak milli ara dönüşüne dikkat; Milan'ın fikstürü Amorim'i çok sayıda rotasyon yapmaya zorlayacak: Milan 30 günde tam 7 maça çıkacak. Tomori'nin 15 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Salzburg deplasmanında oynaması bekleniyor ancak Serie A'daki diğer maçlarda da görev alması ihtimal dışı değil. Şu anda İngiliz savunmacı, Benfica karşısında şans bulan ancak bunu değerlendiremeyen Filippo Terracciano'ya kıyasla daha fazla güven veriyor.
Sezon sonunda veda
Sırasıyla Fulham, Coventry, West Ham’ı reddedip Aston Villa’yı da boşuna bekledikten sonra Tomori, hedeflediği şeyi gerçekleştirdi: Milan’da kalmak. Aslında bunlar, inişli çıkışlı bir şekilde eski Chelsea oyuncusunun kariyerinde derin izler bırakan bir maceranın son ayları olacak: Temmuz ayında sona erecek sözleşmesi yenilenmeyecek.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun