Fikayo Tomori'nin hikâyesi, geçen yaz anlatılan en inanılmaz hikâyelerden biri. Milan, başta Gerry Cardinale'nin, ardından da Ruben Amorim'in isteğiyle onu gözden çıkarmış, hatta Milanello'da takımdan ayrı çalıştırmıştı. Ancak savunmaya son dakika hiçbir transferi bitiremeyince 2 Eylül'de apar topar yeniden kadroya dahil etti. Tüm bunlar olurken oyuncu da, kulübün izniyle, ailesi ve menajerleriyle birlikte bir çözüm aramak için Londra'ya uçuyordu. Sonunda ise Milan'da kalarak haklı çıkan taraf o oldu; çünkü kalmak istediği yer orasıydı.