Milan’ın indirimli fiyatlarla bir transfer dönemi geçirmeyeceği şimdiden oldukça net. Santrfor meselesini Gonçalo Ramos’un son derece yüksek bedelli transferiyle apar topar çözen Milan, şimdi savunmayı düşünmek zorunda. Amorim, bu bölgeye iki takviye istiyor. İlki İspanyol Gila ile geldi, ikincisi içinse Portekizce konuşan bir isim gündemde olabilir: Inacio, Milan’ın yeni teknik direktörünün bir numaralı tercihi olmayı sürdürüyor.





Inacio için öngörülen bedel, Sporting Lizbon’un da onayıyla 35 milyon euro civarında olacak. Önemli bir satış geliri elde edilmesinin gerekeceği ise son derece açık. Bu anlamda Leao hâlâ belirsizliğini koruyor ve takımdan ayrılmaya en yakın isim olarak öne çıkıyor.