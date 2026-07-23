Cardinale'ın sabah 9'da Milanello'ya gelişi, özellikle transfer cephesinde çok yoğun bir günün başlamasını sağladı. Milan patronu, durumu kapsamlı şekilde değerlendirmek için Ruben Amorim ile uzun süre bir araya geldi; bunda Milanello'daki bu ilk iki haftalık çalışmanın da payı vardı. Portekizli teknik adam, Fikayo Tomori'nin planları arasında yer almadığı için bu transfer döneminde kulüpten kesin olarak ayrılacağını göz önünde bulundurarak savunma hattında hâlâ hamle yapılması gerektiğini yineledi.
Çeviri:
Milan'da savunmayı güçlendirmek için Amorim'in ilk tercihi olmaya devam eden isim Inacio: işte alternatifler
Öncelik Inacio'da
Milan’ın indirimli fiyatlarla bir transfer dönemi geçirmeyeceği şimdiden oldukça net. Santrfor meselesini Gonçalo Ramos’un son derece yüksek bedelli transferiyle apar topar çözen Milan, şimdi savunmayı düşünmek zorunda. Amorim, bu bölgeye iki takviye istiyor. İlki İspanyol Gila ile geldi, ikincisi içinse Portekizce konuşan bir isim gündemde olabilir: Inacio, Milan’ın yeni teknik direktörünün bir numaralı tercihi olmayı sürdürüyor.
Inacio için öngörülen bedel, Sporting Lizbon’un da onayıyla 35 milyon euro civarında olacak. Önemli bir satış geliri elde edilmesinin gerekeceği ise son derece açık. Bu anlamda Leao hâlâ belirsizliğini koruyor ve takımdan ayrılmaya en yakın isim olarak öne çıkıyor.
ALTERNATİFLER
Milan, Mendes ile yaptığı görüşmede Tiago Gabriel'in durumunu da ele aldı: Lecce'nin savunmacısı Napoli'nin de beğendiği bir isim ve bonservisi yaklaşık 25 milyon euro. Bir seçenek haline gelebilir. Son günlerde Milan'a, bu transfer dönemi için Bologna'dan bir söz alan Kolombiyalı savunmacı Lucumi önerildi: 26/27 milyon euro karşılığında ayrılabilir. Udinese savunmacıları Kristensen ve Solet'e uzanan seçenekler ise daha geri planda.
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