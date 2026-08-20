Ruben Dias, Gerry Cardinale yönetimindeki Milan'ın savunmadaki büyük hedefi. Süper menajer Jorge Mendes'in Milan'ın merkezi Casa Milan'da geçirdiği altı saati aşkın sürede, güçlü Portekizli stoperin durumu da masaya yatırıldı. Manchester City'nin 2029'da sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki oyuncusu, aynı zamanda Portekizli menajere bağlı ajans Gestifute'un en değerli parçalarından biri.
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Milan'da Ruben Dias için somut temaslar: savunmadaki büyük hedef o, detaylar
Somut temaslar
Gazzetta.it'in aktardığına göre, 1997 doğumlu oyuncuya ulaşmak için somut temaslar sürüyor. 2020'den bu yana Manchester'da bulunan oyuncu, Benfica altyapısından yetişti ve bizzat Mendes tarafından önerildi.
Amorim'in talebi
Teknik direktör Ruben Amorim, oyunu geriden kurabilen bir stoper ve takımının önde baskı yapmasına imkan tanıyacak bir savunmacı istiyor. Teknik adamın ardından Goncalo Ramos ve çifte vatandaşlığa sahip Belçikalı Diego Moreira'nın sonrasında, Milan'ın bir sonraki stoperi de Portekiz'den gelebilir.
Mendes’in organizasyonuyla
Statüsü nedeniyle karmaşık bir hamle, çünkü City’nin kaptanı, ayrıca maliyet açısından da zor, zira bonservis bedeli 60-65 milyon euro, maaşı ise net 8 milyon euro civarında, ancak Ramos ve Moreira’nın onun ajansından çifte gelişi sonrası Milan’ın transferlerini yöneten Mendes’in organizasyonuyla imkânsız değil. Şimdi Cardinale, menajere Milan’ın yeni savunma liderini bulma görevini verdi; bu,dün gerçekleşen uzun toplantının ana konusu oldu.
YENİ DENEYİM
City için bir devrim yazında, Pep Guardiola'nın vedasının yanı sıra birçok tecrübeli ismin ayrılmasıyla birlikte, eski Benfica oyuncusu için de Manchester macerası yeni bir deneyim arayışıyla sona yaklaşmış olabilir.
Leao kozu
Milan, Mendes'e Rafa Leao'ya da bir takım bulma görevi verdi. Son saatlerde Portekizliler arasında olası bir takas konuşuluyordu: Rafa Manchester'a, Ruben Milano'ya, ancak bu ihtimal güç kazanmadı.
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