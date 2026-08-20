Statüsü nedeniyle karmaşık bir hamle, çünkü City’nin kaptanı, ayrıca maliyet açısından da zor, zira bonservis bedeli 60-65 milyon euro, maaşı ise net 8 milyon euro civarında, ancak Ramos ve Moreira’nın onun ajansından çifte gelişi sonrası Milan’ın transferlerini yöneten Mendes’in organizasyonuyla imkânsız değil. Şimdi Cardinale, menajere Milan’ın yeni savunma liderini bulma görevini verdi; bu,dün gerçekleşen uzun toplantının ana konusu oldu.