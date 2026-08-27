Samuele Ricci, Torino'dan 25 milyon karşılığında transfer olduktan sadece bir yıl sonra Milan kariyerini noktalamaya hazırlanıyor. Toskanalı orta saha oyuncusu, yeni Como sözleşmesinin şartlarını menajerleriyle görüşmek üzere şu anda Melia'da bulunuyor; transferin detayları netleşme aşamasında.
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Milan'da Ricci menajerleriyle buluşuyor: Venezia maçının kadrosuna alınmayacak, onu Como bekliyor
Kadroya alınmadı
Editörlerimizin edindiği bilgilere göre, Samuele Ricci Ruben Amorim tarafından yarın akşam Venezia'ya karşı oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. Bu da, 2 milyon euro bedelli kiralama ve 20 milyon euroluk satın alma opsiyonuna ek 2 milyon euro bonus içeren anlaşmanın kapanmak üzere olduğuna dair bir başka işaret.
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