Editörlerimizin edindiği bilgilere göre, Samuele Ricci Ruben Amorim tarafından yarın akşam Venezia'ya karşı oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. Bu da, 2 milyon euro bedelli kiralama ve 20 milyon euroluk satın alma opsiyonuna ek 2 milyon euro bonus içeren anlaşmanın kapanmak üzere olduğuna dair bir başka işaret.