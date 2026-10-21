Milan'da kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor: Son antrenmanda Goncalo Ramos çalışmayı yarıda bıraktı. Sky'ın aktardığına göre Portekizli forvet, yarın akşam oynanacak Avrupa Ligi üçüncü hafta maçı için takım arkadaşlarıyla birlikte Bournemouth'a gidecek uçağa binmeyecek.
Milan'da Ramos şoku: Portekizli forvet baldırından sakatlandı, Bournemouth maçını kaçıracak. Derbi öncesinde durumu endişe yaratıyor
Baldır kasında aşırı yüklenme
Sky Sport'un canlı yayınında Manuele Baiocchini'nin aktardığına göre Ramos bu sabah Milanello'da sakatlandı ve baldır kasında aşırı yüklenme yaşadı. Portekizli forvet, Milan'ın antrenman tesislerinden ayrıldı ve yarın rutin tetkiklerden geçirilecek. Elbette EuropaLeague'de Bournemouth ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayacak.
Derbi endişesi
Amorim, Ramos için dua ediyor; sahalardan uzak kalacağı sürenin çok uzun olmamasını umuyor. Eski PSG oyuncusu, Bournemouth'a karşı oynanacak Avrupa Ligi maçının yanı sıra Udinese deplasmanındaki bir sonraki maçı da kesin olarak kaçıracak. Gelecek çarşamba San Siro'da Bologna'ya karşı oynanacak maça yetişmesi de zor görünüyor. Sağlık ekibi, onu 31 Ekim'deki derbiye yetiştirmek için elinden geleni yapacak.
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