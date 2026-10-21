Amorim, Ramos için dua ediyor; sahalardan uzak kalacağı sürenin çok uzun olmamasını umuyor. Eski PSG oyuncusu, Bournemouth'a karşı oynanacak Avrupa Ligi maçının yanı sıra Udinese deplasmanındaki bir sonraki maçı da kesin olarak kaçıracak. Gelecek çarşamba San Siro'da Bologna'ya karşı oynanacak maça yetişmesi de zor görünüyor. Sağlık ekibi, onu 31 Ekim'deki derbiye yetiştirmek için elinden geleni yapacak.