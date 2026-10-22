Milan'da sakatlık listesi giderek kabarıyor. Samuel Chukwueze, Atalanta karşısında kazanılan maçın ardından sol kalçasında ağrı hissetti ve önümüzdeki saatlerde uzman bir doktora muayene olacak. Uzun süre sahalardan uzak kalma riski var. Matteo Gabbia, uyluk fleksör kasında tendonun da kısmen etkilendiği bir yırtık nedeniyle sahalardan uzak ve ancak 2027'de dönecek. Alexis Saelemaekers ise ayak bileğinden ameliyat edildi; ayak bileği ameliyatının ardından onun da ancak 2027'de dönmesi bekleniyor.



