Son saatlerde Milan için çeşitli sorunlar ortaya çıktı: Gonçalo Ramos ve Samu Chukwueze’nin sakatlıkları, Milan’ın Serie A ve Avrupa Ligi öncesindeki planlarını zorlaştırdı. Peki ne zaman dönecekler? Konuya Sky muhabiri Peppe Di Stefano açıklık getirdi: Edinilen bilgilere göre Nijeryalı oyuncunun en az iki ay sahalardan uzak kalma riski bulunuyor, Portekizli oyuncu ise dün sonucu negatif çıkan ilk ultrason tetkikinden geçti. Şu saatlerde soleus kasındaki olası mikro lezyonları dışlamak için MR çekilecek.
Milan'da Ramos için yeni kontroller: İlk ultrasonun sonucu negatif. Chukwueze iki ay sahalardan uzak kalabilir
AMORIM'İN SÖZLERİ
Bournemouth maçı öncesinde teknik direktör Ruben Amorim de sakatlıklara değindi: "Chukwueze için bilemiyorum, onun sakatlığı Ramos'unkinden farklı. Ramos'unki ufak bir şey, sadece tedbir amaçlı. Sadece kaslarında hafif bir sertlik hissetti. Ama biz hazırız."
SAKATLIKLAR
Milan'da sakatlık listesi giderek kabarıyor. Samuel Chukwueze, Atalanta karşısında kazanılan maçın ardından sol kalçasında ağrı hissetti ve önümüzdeki saatlerde uzman bir doktora muayene olacak. Uzun süre sahalardan uzak kalma riski var. Matteo Gabbia, uyluk fleksör kasında tendonun da kısmen etkilendiği bir yırtık nedeniyle sahalardan uzak ve ancak 2027'de dönecek. Alexis Saelemaekers ise ayak bileğinden ameliyat edildi; ayak bileği ameliyatının ardından onun da ancak 2027'de dönmesi bekleniyor.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun