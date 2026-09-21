Gol atamasa da attırıyor. Amorim için gerçekten önemli olan da bu. Goncalo Ramos'un golleri de gelecektir; çünkü oyuncunun kendisi, Luis Enrique döneminde PSG'de edindiği o kazanma zihniyetiyle bu dönemi yaşıyor: önemli olan takım, takımın nasıl oynadığı ve bir felsefenin gelişimine aktif katılım. Portekizli milli oyuncunun kafasında kıskançlığa yer yok; ceza sahası içindeki koşusunu görmezden gelmesine rağmen 2-0 anında Moreira'yla birlikte sevindi. "Bu normal, Ramos çok çalışıyor, goller gelecektir. Zaten gol attı, zaten bir asist yaptı ve her şeyden önemlisi takım için çok mücadele ediyor. Bugün ona daha yakındık ve bu yüzden daha iyi oynadı. Dolayısıyla bu, iki etkenin birleşimi ama Ramos adına çok mutluyum" dedi Amorim, SportTV'ye 9 numarasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede.
Milan'da Ramos hâlâ golle tanışamadı ama Lecce karşısındaki performansı galibiyet için çok değerliydi: üç belirleyici aksiyon, Amorim için kusursuz
3 kazandıran hamle
Rakip, yani Lecce, başını ağrıtacak doğru silahlara sahip olmasa da Amorim en azından dikkat çekici bazı taktik dokunuşlar yaptı: ilk oyun kurulumunda dörtlü savunma hattından,Gila'nın savunmadan oyun kurucu rolünü üstlenmesine, beklerin sürekli derine koşularla savunma arkasını zorlamasına kadar. Ancak Ramos'un hareketliliği ve yaptıkları galibiyeti Milan'a getirdi: Milan'ın ilk golünde orta sahayla ceza sahası arasındaki bölgede markajı üzerine çekerek Pulisic'in Pavlovic'in vizyoner asistini değerlendirmesi için alan açtı; ikincide ise no look asistle tamamladığı verkaçla adeta şov yaptı, üçüncüde de Moreira'nın hızla geliştirdiği güzel bireysel aksiyondan önce topu orta sahada kazanan isim yine oydu.
Kat edilen 11,6 km
Ramos, şu ana kadar yalnızca ikinci haftada Venezia'ya karşı bir gol attı, çok çalıştı, birçok duvar pası yaptı ve takım arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladı; toplam 11,6 km koştu. Hatta önceki haftadaki Lazio maçına kıyasla neredeyse 2 km daha fazla.Asıl olarak çok sayıda gol atması için 70 milyon euro artı bonus karşılığında transfer edilen bir oyuncu için, üst üste dördüncü maçta ne gol yolunu bulabilmesi ne de kaleyi tutturabilmesi, değerlendirmeleri etkileyen ve yönlendiren bir veri. Aynı madalyonun diğer yüzünde ise, önemli teknik kapasitesi ve büyük fedakârlık isteği sayesinde takımın hücum üretkenliğini artıran bir Ramos var.
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