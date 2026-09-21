Gol atamasa da attırıyor. Amorim için gerçekten önemli olan da bu. Goncalo Ramos'un golleri de gelecektir; çünkü oyuncunun kendisi, Luis Enrique döneminde PSG'de edindiği o kazanma zihniyetiyle bu dönemi yaşıyor: önemli olan takım, takımın nasıl oynadığı ve bir felsefenin gelişimine aktif katılım. Portekizli milli oyuncunun kafasında kıskançlığa yer yok; ceza sahası içindeki koşusunu görmezden gelmesine rağmen 2-0 anında Moreira'yla birlikte sevindi. "Bu normal, Ramos çok çalışıyor, goller gelecektir. Zaten gol attı, zaten bir asist yaptı ve her şeyden önemlisi takım için çok mücadele ediyor. Bugün ona daha yakındık ve bu yüzden daha iyi oynadı. Dolayısıyla bu, iki etkenin birleşimi ama Ramos adına çok mutluyum" dedi Amorim, SportTV'ye 9 numarasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede.