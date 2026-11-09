Goncalo Ramos İtalya'daki forvetler arasında pas almada ikinci, topa dokunuşta ikinci, pasta üçüncü, ikili mücadelede ikinci, pas aralarında birinci ve top kazanmada birinci sırada. Her maçta durmaksızın ortalama 10 kilometre koşuyor. Takımı için çok çalışıyor, hatlar arasında bağlantı kuruyor ve rakibin oyun kurma kaynağını kapatıyor. Taktik açıdan yaptığı iş bazı yönleriyle olağanüstü, ancak takımının ürettiği hücumların son noktasında yer alan klasik bir 9 numaradan çok ofansif bir orta saha oyuncusunu andırıyor.

Eski PSG oyuncusu, zeki ve özverili bir forvet; takımın çıkarlarını her zaman kendi çıkarlarının önüne koyuyor. Bunun en iyi örneğini dün maçın ilk golünde gördük: Portekizli oyuncu topu ayağına istemekte ısrar etmek yerine alan açmak için kaleye doğru koşusunu sürdürüyor ve açılan alanı takım arkadaşlarına da işaret ediyor. Cisse, takım arkadaşının hareketini okuyor ve Rabiot'nun harika asistini gole çevirmekten başka bir şey yapmasına gerek kalmıyor.