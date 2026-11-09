Bir forvetin futbol hayatı gollerine bağlıdır; performansının her zaman rakip fileleri kaç kez havalandırdığına göre değerlendirileceğini bilir. Bu baskı zaman zaman bunaltıcı ve dayanılmaz hâle gelir. Hele bir de PSG'nin kasasına ödenen 75 milyon avroyla Milan tarihinin en pahalı transferi olmanın getirdiği büyük beklentiler buna eklenince. Goncalo Ramos, Milan macerasının ilk döneminde oldukça zorlu günler geçiriyor: Bir yanda takımı için yaptığı büyük ve başarılı işler, diğer yanda gol bulmakta yaşadığı belirgin güçlük var. Serie A ve PSG'de çıktığı toplam 14 maçta yalnızca 3 gol attı; oynadığı her 397 dakikaya bir gol düşüyor. Az, fark yaratmak için fazlasıyla az.
Milan'da Ramos gol yollarında zorlanıyor: Veriler bunun nedenini net biçimde açıklıyor. Portekizliyle birlikte Pulisic yeniden gol kaçırmayan bir bitiriciye dönüştü
TAKIM İÇİN DEVASA BİR ÇABA
Goncalo Ramos İtalya'daki forvetler arasında pas almada ikinci, topa dokunuşta ikinci, pasta üçüncü, ikili mücadelede ikinci, pas aralarında birinci ve top kazanmada birinci sırada. Her maçta durmaksızın ortalama 10 kilometre koşuyor. Takımı için çok çalışıyor, hatlar arasında bağlantı kuruyor ve rakibin oyun kurma kaynağını kapatıyor. Taktik açıdan yaptığı iş bazı yönleriyle olağanüstü, ancak takımının ürettiği hücumların son noktasında yer alan klasik bir 9 numaradan çok ofansif bir orta saha oyuncusunu andırıyor.
Eski PSG oyuncusu, zeki ve özverili bir forvet; takımın çıkarlarını her zaman kendi çıkarlarının önüne koyuyor. Bunun en iyi örneğini dün maçın ilk golünde gördük: Portekizli oyuncu topu ayağına istemekte ısrar etmek yerine alan açmak için kaleye doğru koşusunu sürdürüyor ve açılan alanı takım arkadaşlarına da işaret ediyor. Cisse, takım arkadaşının hareketini okuyor ve Rabiot'nun harika asistini gole çevirmekten başka bir şey yapmasına gerek kalmıyor.
Takım Ramos'a yardımcı olmuyor.
Amorim, Genoa-Milan maçının ardından asıl meseleyi açıkça anlattı: Şu anda takım Ramos'a yardımcı olmuyor; Ramos'un takıma yardımcı olduğu ise nesnel olarak doğru. Serie A'da topa sahip olunan her 30 dakika başına Milan, hücum üçte birine girişte 20., hücum üçte birindeki topla temas oranında 19., rakip ceza sahasına girişte 20. ve rakip ceza sahasındaki topla temas oranında 18. sırada.
Amorim, topa sahip olurken Gila, Rabiot ve Modric'in pas becerileriyle öne çıkan, ancak savunma arkasına pası veya son çizgiden ortayı bulabilen, pas bağlantıları kurma becerisine sahip az sayıda oyuncusu bulunan kadronun yapısal zorluklarını aşmak için bu yön üzerinde çalışmak istiyor. Milan'ın şampiyonluğa oynayan bir takıma dönüşmesi yolundaki bir sonraki adım tam da bu oyun durumunda yatıyor: Milan hücum üçte birinde ne kadar çok baskı kurarsa Ramos'un ayağına veya kafasına o kadar çok fırsat gelecek. İşte o zaman Portekiz'in ilk 11'deki forveti hâline gelen oyuncunun gerçek bitiricilik becerileri görülebilecek ve değerlendirilebilecek.
Milan, PSG gibi yap!
Milan'ın rakip ceza sahasını düzenli olarak dolduramadığı bu dönemde Ramos'un topu karşılamak için geriye gelip takım arkadaşlarına alan açarak takımına katkı sağlamaya çalıştığı herkes için oldukça açık. Rakip ceza sahasındaki penaltı noktasından çok orta yuvarlağa yakın oynuyor. Bundan fayda sağlayan isim ise kuşkusuz yeniden düzenli olarak gol atmaya başlayan Pulisic. Amerikalı oyuncu, oyun kurucudan çok ikinci forvet özellikleri taşıyor ve 9 numaranın yarattığı alanı kullanarak savunmacıların arkasına koşu yapmayı seviyor.
Amorim, kanat oyuncularının içeri kat etmesini istiyor ve onları ters ayaklı olarak oynatıyor. Bu düzen, orta saha oyuncusunun ileri çıkmasını veya kanat oyuncusunun içeri koşu yapmasını destekliyor; takımın 9 numarasını ise kesinlikle desteklemiyor.
Akla gelen soru şu: Ramos gerçek bir 9 numaranın özelliklerine sahip mi? PSG'deki sezonlarına ait verilere ve ısı haritalarına bakıldığında cevap kesinlikle evet. Öncelikle o dönemde 93 dakikada bir gol atarken şimdi bu süre 397 dakikaya çıktı. Geçen sezon ceza sahasında topla buluşma sayısı, şu ankinin tam iki katıydı. Bu da üstlendiği farklı rolün gol istatistiklerini olumsuz etkilediğini doğruluyor.
Bu veriler birbiriyle bağdaşan iki sonuca işaret ediyor: Milan, Ramos'u hücumun son üçte birlik bölümünde daha sık ve daha iyi beslemeli; Ramos ise maç içinde fiziksel gücünü daha iyi kullanmalı. Çünkü uzun vadede Milan'ın Ramos'un asistlerinden çok gollerine ihtiyacı olacak.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun