30 Haziran 2026'da kapanan ve Milan hissedarlar genel kurulunda onaylanacak bilançonun ayrıntılarında, Igli Tare'nin görev süresi boyunca ve son olarak Cardinale'nin bizzat kendisi tarafından tamamlanan birçok transferin resmî rakamları yer alıyor. Arnavut sportif direktörün yetkileri çoktan elinden alınmışken 30 Haziran'a kadar Milanello'ya gelen Goncalo Ramos'un transferi de bunlardan biri.





Radio Rossonera'nın açıkladığı bu rakamlar, devreye girebilecek veya 30 Haziran'dan sonra devreye girmiş olabilecek çeşitli bonuslar hariç tutularak değerlendirilmeli. Dolayısıyla bu bonuslar geçen sezonun bilançosuna yansımıyor.