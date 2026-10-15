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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Milan'da Ramos, Estupinan, Ricci ve Rabiot transferlerinin gerçek bedelleri: 2026 bilançosundaki resmî veriler, Nkunku ve Jashari 35 milyonun üzerinde

AC Milan
G. Ramos
P. Estupinan
A. Rabiot
C. Nkunku
S. Ricci
A. Jashari

Ramos tüm zamanların en yüksek ücretli ismi, Rabiot ise Cisse, Odogu ve Athekame'den daha az kazanıyor.

30 Haziran 2026'da kapanan ve Milan hissedarlar genel kurulunda onaylanacak bilançonun ayrıntılarında, Igli Tare'nin görev süresi boyunca ve son olarak Cardinale'nin bizzat kendisi tarafından tamamlanan birçok transferin resmî rakamları yer alıyor. Arnavut sportif direktörün yetkileri çoktan elinden alınmışken 30 Haziran'a kadar Milanello'ya gelen Goncalo Ramos'un transferi de bunlardan biri.


Radio Rossonera'nın açıkladığı bu rakamlar, devreye girebilecek veya 30 Haziran'dan sonra devreye girmiş olabilecek çeşitli bonuslar hariç tutularak değerlendirilmeli. Dolayısıyla bu bonuslar geçen sezonun bilançosuna yansımıyor.

  • Bilanço ekside

    Uzun bir aradan sonra Milan'ın bilançosunda yeniden zarar yazdığını hatırlatmak gerekiyor. 2023'ten 2025'e kadar üst üste üç yıl kâr açıklayan kulübün 30 Haziran 2026 itibarıyla kaydettiği zarar yaklaşık 24 milyon avro. Kupa organizasyonlarına katılamaması nedeniyle gelirleri 2025 bilançosuna kıyasla yaklaşık %6 azalırken cirosu 464 milyon avro civarında gerçekleşti.

  • Goncalo Ramos of AC Milan celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A matchGetty Images

    GONÇALO RAMOS

    Cirolarındaki büyümenin artık istikrar kazanması, sponsorluk gelirleri ve oyuncu alım satımındaki artış sayesinde Milan, Goncalo Ramos transferini 2026 bilançosuna yansıtmayı tercih etti. Böylece transferin 30 Haziran 2027'de kapanacak bilançoya etkisi daha sınırlı olacak.

    Bonuslar hariç rakamlar elbette yüksek. Milan, yalnızca bonservis bedeli olarak PSG'ye 73,1 milyon avro ödedi.

  • Nkunku LipsiaGetty Images

    Nkunku ve Jashari'nin bonservis bedelleri 30 milyonun üzerinde

    Igli Tare'nin sonuçlandırdığı iki transfer için Milan, 35 milyon euroyu aşan bonservis bedelleri ödedi.

    Chelsea'den Chirstopher Nkunku transferinde bonuslar hariç bedel 37,9 milyon euroya ulaşırken Ardon Jashari 35,7 milyon euro karşılığında Brugge'den ayrıldı.

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  • Estupinan MilanGetty Images

    RICCI, DE WINTER VE ESTUPINAN

    Yaklaşık 20 milyon avroluk üç transfer yapıldı.

    Bu üç isimden ilki ve en pahalısı, kiralık olarak Milano'dan Como'ya çoktan gitti: Samuele Ricci, Torino'dan 24,8 milyon avroya transfer edilmişti.

    Koni De Winter ise Genoa'dan 21,4 milyon avroluk sabit bedelle transfer edildi. Pervis Estupinan da Premier League'den 18,3 milyon avroya Milanello'ya geldi.

  • Rabiot MilanGetty Images

    Üçü birlikte Rabiot ve Modric'ten daha maliyetli

    AC Milan orta sahasının en önemli iki oyuncusu Luka Modric ve Adrien Rabiot için sırasıyla 1,8 milyon ve 7,4 milyon euro ödendi. Hırvat oyuncunun bonservis bedeli yoktu; 1,8 milyon euro komisyonlara harcandı. Fransız oyuncu ise o dönemde Rowe ile yaşadığı kavganın ardından Marsilya ile sorun yaşıyordu.

    Ancak üç oyuncuya da bu ikisinden daha fazla para ödendi: 10,9 milyon euroya transfer edilen ve şu anda Lyon'da kiralık oynayan Athekame, şubatta 8,4 milyon euroya alınıp Catanzaro'da kiralık bırakılan Alphadjo Cisse ve Wolfsburg'dan 8 milyon euroya gelip şu anda Toulouse'da kiralık oynayan Odogu.



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