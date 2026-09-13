Dünden önce Modric’in art arda beş kez oyun kurulumunda hata yaptığına kim tanıklık etmişti, elini kaldırsın. Muhtemelen hiç kimse. Takım arkadaşlarının ona seslendiği şekliyle Lukita, uzun paslarda yüzde 50 isabet sağladı, progresif paslarda yüzde 38’de kaldı (8 denemede 3) ve ceza sahasına yaptığı paslarda başarı oranı yüzde 40 oldu. Hırvat yıldızın büyük zorluk yaşadığı performansla ilgili değerlendirme doğrudan Amorim’den geldi: "Luka’nın maç içinde rahat hissetmesini sağlamak için topla gerçekten çok iyi olmamız gerekiyor. Eğer maçı sürekli karşılıklı ataklara ve çılgınca koşulara çevirirsek, bu Luka’nın maçı olmaz. Bu yüzden ikinci yarıda Musah’ı oyuna alarak düzeni değiştirdik: orta sahada biraz daha fazla tempoya ihtiyacımız olduğunu anlamıştık. Ayrıca bence Luka, stoperlere çok fazla yaklaşıp fazla geriye geldi ve böylece kendimizi sadece oyunu başlatmak için dört oyuncuyla, hatlar arasında ise daha az oyuncuyla bulduk. Luka ile oynayabiliriz ve bunu son maçlarda gösterdik, ancak bunu yapabilmek için maçı topa sahip olma ve kontrol üstünlüğüne çevirmemiz gerekiyor. Eğer maçı koşu yarışına çevirirsek, onun için bu imkansız hale gelir"