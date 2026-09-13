Musah'ın Modric'in yerine oyuna girmesi, Milan'ın Lazio karşısında 2-2'lik geri dönüşünün anahtarlarından biri oldu. Bunu yalnızca yazarken bile insan bir tuhaf hissediyor; çünkü söz konusu olan, Hırvat futbol efsanesi ile eski Valencia oyuncusu olan iyi bir orta saha. Gerekli bir not düşelim: Kötü bir gün en büyüklerin de başına gelebilir ve Modric için, Milan forması giydiğinden bu yana ortaya koyduğu en kötü performanstan rahatlıkla söz edilebilir. 14 numaranın ışığı, hem Gattuso'nun hazırladığı boğucu pres hem de Milan'ın ilk yarıda on numaraları ile kanatlarının durağanlığı nedeniyle söndü.
Çeviri:
Milan'da rakamlar Modric'in yaşadığı zorluğu gösteriyor: Amorim, Hırvat yıldız için özel bir kullanım planı üzerinde çalışıyor
Veriler açık bir zorluğa işaret ediyor.
Dünden önce Modric’in art arda beş kez oyun kurulumunda hata yaptığına kim tanıklık etmişti, elini kaldırsın. Muhtemelen hiç kimse. Takım arkadaşlarının ona seslendiği şekliyle Lukita, uzun paslarda yüzde 50 isabet sağladı, progresif paslarda yüzde 38’de kaldı (8 denemede 3) ve ceza sahasına yaptığı paslarda başarı oranı yüzde 40 oldu. Hırvat yıldızın büyük zorluk yaşadığı performansla ilgili değerlendirme doğrudan Amorim’den geldi: "Luka’nın maç içinde rahat hissetmesini sağlamak için topla gerçekten çok iyi olmamız gerekiyor. Eğer maçı sürekli karşılıklı ataklara ve çılgınca koşulara çevirirsek, bu Luka’nın maçı olmaz. Bu yüzden ikinci yarıda Musah’ı oyuna alarak düzeni değiştirdik: orta sahada biraz daha fazla tempoya ihtiyacımız olduğunu anlamıştık. Ayrıca bence Luka, stoperlere çok fazla yaklaşıp fazla geriye geldi ve böylece kendimizi sadece oyunu başlatmak için dört oyuncuyla, hatlar arasında ise daha az oyuncuyla bulduk. Luka ile oynayabiliriz ve bunu son maçlarda gösterdik, ancak bunu yapabilmek için maçı topa sahip olma ve kontrol üstünlüğüne çevirmemiz gerekiyor. Eğer maçı koşu yarışına çevirirsek, onun için bu imkansız hale gelir"
Farklı kullanım
Musah'ın dinamizmi ve geçiş oyununu hızla hücum fazına taşıma becerisi, Amorim için bu ilk dönemde fazlasıyla merkezi bir öneme sahip: takım, baskın bir futbolu hedefleyecek fiziksel ve mental parlaklıktan hâlâ uzak. İşte bu yüzden Portekizli teknik adamın Modric için özel bir kullanım planı geliştirmesi gerekiyor: 41 yaşına yeni giren eski Altın Top sahibinden mucizeler beklenemez. Rakibin özelliklerini okurken Modric ve Musah konusunda bir değerlendirme yapılmalı: 14 numara, tüm büyüsünü derinde savunma yapan rakiplere karşı ortaya koyabilir; Lazio gibi topu taşıyana önde baskı yapan ve sahanın her yerinde bire birleri arayan takımlara karşı değil. Modric, hem futbolcunun muazzam büyüklüğüne hem de Milano'daki deneyiminde gurur ve fedakârlıkla ortaya koyduklarına saygı gereği çözülmesi gereken bir taktik muamma.
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