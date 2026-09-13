Düne kadar Modric’in geriden oyun kurulumunda üst üste beş hata yaptığını daha önce kim görmüştü? Muhtemelen hiç kimse. Takım arkadaşlarının ona seslendiği şekliyle Lukita, uzun paslarda yüzde 50 başarı oranında kaldı, ileriye taşıyan paslarda yüzde 38’i tutturdu (8 denemede 3) ve ceza sahasına attığı paslarda da yüzde 40 isabet sağladı (%40). Hırvat yıldızın çok zorlandığı performansa dair yorum doğrudan Amorim’den geldi: "Luka’nın maçın içinde rahat hissetmesi için topla gerçekten çok iyi olmamız gerekiyor. Eğer maçı sürekli karşılıklı geçişlere ve çılgınca koşulara çevirirsek, bu Luka’ya uygun bir maç tipi olmaz. Bu yüzden ikinci yarıda Musah’ı oyuna sokarak düzenimizi değiştirdik: orta sahada biraz daha tempoya ihtiyacımız olduğunu anlamıştık. Ayrıca bence Luka, stoperlere fazla yakın olacak şekilde çok geriye geliyordu; böylece kendimizi yalnızca oyunu başlatmak için dört oyuncuyla ve hatlar arasında daha az adamla bulduk. Luka ile oynayabiliriz ve bunu son maçlarda gösterdik, ancak bunu yapabilmek için maçı topa sahip olma ve kontrol üstünlüğüne çevirmemiz gerekiyor. Eğer maçı koşuya dayalı bir hale getirirsek, onun için bu imkansız olur"