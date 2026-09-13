Musah'ın Modric'in yerine oyuna girmesi, Milan'ın Lazio karşısında 2-2'lik geri dönüşünün anahtarlarından biri oldu. Bunu yalnızca yazmak bile belli bir etki yaratıyor; çünkü biri futbolun bir efsanesi olan Hırvat, diğeri ise Valencia'dan gelen vasat bir orta saha oyuncusu. Gerekli bir not düşelim: Kötü bir gün en büyüklerin de başına gelebilir ve Modric için, kırmızı-siyahlı formayı giydiğinden bu yana ortaya koyduğu en kötü performanstan rahatlıkla söz edilebilir. 14 numaranın ışığı, hem Gattuso'nun hazırladığı boğucu pres hem de Milan'ın ilk yarıda on numara ve kanat oyuncularının hareketsizliği nedeniyle söndü.
Çeviri:
Milan'da rakamlar Modric'in yaşadığı zorluğu gösteriyor: Amorim, Hırvat yıldız için özel bir kullanım planı hazırlıyor
Veriler açık bir zorluğa işaret ediyor.
Düne kadar Modric’in geriden oyun kurulumunda üst üste beş hata yaptığını daha önce kim görmüştü? Muhtemelen hiç kimse. Takım arkadaşlarının ona seslendiği şekliyle Lukita, uzun paslarda yüzde 50 başarı oranında kaldı, ileriye taşıyan paslarda yüzde 38’i tutturdu (8 denemede 3) ve ceza sahasına attığı paslarda da yüzde 40 isabet sağladı (%40). Hırvat yıldızın çok zorlandığı performansa dair yorum doğrudan Amorim’den geldi: "Luka’nın maçın içinde rahat hissetmesi için topla gerçekten çok iyi olmamız gerekiyor. Eğer maçı sürekli karşılıklı geçişlere ve çılgınca koşulara çevirirsek, bu Luka’ya uygun bir maç tipi olmaz. Bu yüzden ikinci yarıda Musah’ı oyuna sokarak düzenimizi değiştirdik: orta sahada biraz daha tempoya ihtiyacımız olduğunu anlamıştık. Ayrıca bence Luka, stoperlere fazla yakın olacak şekilde çok geriye geliyordu; böylece kendimizi yalnızca oyunu başlatmak için dört oyuncuyla ve hatlar arasında daha az adamla bulduk. Luka ile oynayabiliriz ve bunu son maçlarda gösterdik, ancak bunu yapabilmek için maçı topa sahip olma ve kontrol üstünlüğüne çevirmemiz gerekiyor. Eğer maçı koşuya dayalı bir hale getirirsek, onun için bu imkansız olur"
Farklı kullanım
Musah'nın dinamizmi ve geçiş oyununu hızla hücum fazına çevirebilme kapasitesi, Amorim için bu ilk aşamada fazlasıyla merkezi bir rol oynuyor: takım, baskın bir futbolu hedefleyebilecek fiziksel ve zihinsel parlaklıktan hâlâ uzak. İşte bu yüzden Portekizli teknik adamın Modric için özel bir kullanım planı üzerinde çalışması gerekiyor: 41 yaşını yeni dolduran eski Altın Top sahibinden mucizeler beklenemez. Rakibin özelliklerini okuma noktasında Modric ve Musah hakkında bir değerlendirme yapılmalı: 14 numara, tüm büyüsünü savunmayı geride kuran rakiplere karşı ortaya koyabilir; Lazio gibi topa sahip olan oyuncuya önde baskı yapan ve sahada her bölgede bire birleri arayan takımlara karşı değil. Modric, hem futbolcunun muazzam büyüklüğüne hem de Milano'daki deneyiminde gurur ve fedakârlıkla ortaya koyduklarına saygı gereği çözülmesi gereken bir taktik muamma.
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